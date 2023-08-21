竹北新天坑地下管線搶修完畢 土木技師認為問題出在這
距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街，今天上午裂出一個長6公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，釀禍的新業建設公司坦承是CCP止水樁不夠密導致，縣府委託的土木技師陳鴻輝勘查後認為，主要問題出在自來水管破裂，導致路基被沖刷掏空。
陳鴻輝指出，地下水豐沛是附近地質特色，不過他今天下到建案地下室查看，發現建商沒有抽取地下水，現在建商已開挖到地下21米，這次主要問題出在自來水管破裂，導致土石流失。
陳鴻輝說，一般市民使用的自來水壓力為1大氣壓力，1大氣壓力就可噴發約10公尺高水柱，自來水管破裂後，壓力驟升到3大氣壓，因此自來水一路衝進地下3樓的基地裡，把路基下面土壤帶走，不過基地現場土壤顆粒都還是竹北原來地質的土壤、強度都夠，若市民不放心，可以再用透地雷達觀測是否還有土質鬆動。
自來水公司第三區管理處強調，是因為道路坍塌才導致自來水管破裂，並非自來水管破裂才導致路面坍塌，事發後已關閉制水閥止水，今天下午2點已完成搶修，不過要等待灌漿完畢後才能全面恢復供水，預計今晚5點復水。新竹瓦斯公司總經理邱世昌則說，瓦斯管線雙向管線已切塞完成，並於今天下午4點30分全面完成修復。
新竹縣長楊文科表示，今早獲報指示工務處立即會同工地包商實地了解情形，目前初步判斷是因工地施工造成道路沉陷，進而扯斷自來水管，大量水短時間沖走路下砂土造成坍塌。他同時也下令該建案立即停工，並依法處分，縣府已做立即處置，請市民朋友不要擔心。
新竹縣工務處長江良淵說，現場目測坍塌範圍長約6公尺、寬約3公尺、深近3公尺，坍塌現場位於建案工地旁，因深度較深，無法修復管線，已廠商立即回填灌漿。他也強調，未來會針對竹北地區各大型工地有深基礎開挖工程者加強查核，確保居住安全。
新業建設總經理簡福榮也坦承道路塌陷原因與工地開挖有關係，也承諾會負責到底。簡福榮也說，因連日強降雨，其地下室CCP止水樁密度不夠，可能導致砂土滲入基地，壓力釋放，讓路面產生沉陷，因此扯斷自來水管線，大量水短時間內將土石沖進基地，導致道路發生坍陷。
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