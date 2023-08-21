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建商高層否認超抽地下水釀天坑 坦承是止水樁出包

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新業建設總經理簡福榮親自出面和居民說明，表示近期沒有抽取地下水，會造成道路塌陷是因為自來水管破裂，導致路基被掏空。記者黃羿馨／攝影
新業建設總經理簡福榮親自出面和居民說明，表示近期沒有抽取地下水，會造成道路塌陷是因為自來水管破裂，導致路基被掏空。記者黃羿馨／攝影

距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街，今天上午裂出一個長9公尺、寬3公尺深度近2.5公尺的「天坑」。隔壁住戶懷疑建商超抽地下水釀禍。不過新業建設總經理簡福榮親自出面和居民說明，表示近期沒有抽取地下水，會造成道路塌陷是因為自來水管破裂，導致路基被掏空

簡福榮出面說明，近期地下室已完工，沒有抽取地下水，他也坦承建案施工時，地下室CCP（止水樁）不夠緊密，導致有孔洞，加上最近20天豪大雨，雨水將地下室泥沙帶出路面，導致路面有微幅下沉，正好該路段下方有一支5英吋的自來水管，路面下沉後承載力不夠，導致自來水管破裂，接著將整個地基沖刷掏空。

簡福榮說，路面塌陷發生後，第一時間已找來安全觀測員觀測，回報各項包含沉陷點等數值都沒有問題，現在當務之急，就是要把下方孔洞地基補起來再灌漿，接著把自來水管、瓦斯管、中華電信管線復原，盡量做到不影響附近住戶生活。

簡福榮針對住戶疑問也說明，空拍的影片成泥漿色的並非蓄水池而是沉澱池，簡福榮說，因地下水顏色是乾淨的，居民誤以為泥漿水是抽到深層地下水，但這些水池是沉澱池，並非蓄水池，由於周遭地下水壓力很大，黃土水排放要到放到沉澱池過濾再排出，才不會導致水汙染，因此跟超抽地下水絕無關係，近來地下室也已完工，沒有抽取地下水的問題。

自來水公司第三區管理處強調，是因為道路坍塌才導致自來水管破裂，並非自來水管破裂才導致路面坍塌，事發後已關閉制水閥止水，縣府優先安排瓦斯搶修，完畢後自來水公司再進場修復，預計下午5時修復完成並恢復供水。

隔壁住戶懷疑建商超抽地下水釀禍。不過新業建設總經理簡福榮親自出面和居民說明，表示近期沒有抽取地下水，會造成道路塌陷是因為自來水管破裂，導致路基被掏空。圖／竹北市民代表彭竣志提供
隔壁住戶懷疑建商超抽地下水釀禍。不過新業建設總經理簡福榮親自出面和居民說明，表示近期沒有抽取地下水，會造成道路塌陷是因為自來水管破裂，導致路基被掏空。圖／竹北市民代表彭竣志提供
簡福榮說，路面塌陷發生後，第一時間已找來安全觀測員觀測，回報各項包含沉陷點等數值都沒有問題。記者黃羿馨／攝影
簡福榮說，路面塌陷發生後，第一時間已找來安全觀測員觀測，回報各項包含沉陷點等數值都沒有問題。記者黃羿馨／攝影
簡福榮說，現在當務之急，就是要把下方孔洞地基補起來再灌漿，接著把自來水管、瓦斯管、中華電信管線復原。記者黃羿馨／攝影
簡福榮說，現在當務之急，就是要把下方孔洞地基補起來再灌漿，接著把自來水管、瓦斯管、中華電信管線復原。記者黃羿馨／攝影

地下水 掏空

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