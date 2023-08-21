75歲以上駕駛監理站納管 苗栗縣最高換照年齡90歲

苗栗市中華路、為公路口8月19日發生老翁開車逆向撞死中年騎士案，高齡駕駛安全問題受到注目，苗栗監理站強調75歲以上高齡駕駛納管，目前最高齡換照者90歲，呼籲確認身心狀況適合再開車上路。

74歲劉姓老翁19日開車在苗栗市中華路，一路逆向約30公尺，撞及42歲陳姓男子騎機車從為公路右轉，造成陳男送醫，仍回天乏術，劉姓老翁持有正常駕照，檢警進一步調查釐清事故原因，這起死亡車禍，引發高齡駕駛安全性注意，也見仁見智。

苗栗警方近來處理高齡駕駛案例，包括今年6月4日89歲吳姓老翁駕車在苗栗市區停等紅燈，車子排檔桿在P檔未入D檔，猛催油門仍開不動車子，原地引擎空轉，巡邏警員路過發現幫忙解危，另，5月19日85歲楊姓老翁把油門當煞車，在苗栗市區連撞1輛轎車、5輛機車、1輛腳踏車。

苗栗監理站指出，高齡駕駛人駕駛執照管理制度2017年7月1日上路，實施後屆滿75歲駕駛人必須體檢合格，及通過認知功能測驗，或提供未患中度以上失智症證明，換發3年效期的短期駕照，實施前已滿75歲駕駛人不溯及既往，駕照仍屬有效，並得免換發。

監理站統計至今苗栗縣高齡駕駛換照6110人次，另有1000人評估沒有駕車需求繳回駕照，目前換照最高齡90歲，監理站呼籲高齡駕駛人務必依規定辦理換照，確認身心狀況適合開車，維護自身及用路人安全。

監理站指出，不依規定換照，可依道路交通管理處罰條例，處1800元至3600元罰鍰，且若有特定違規或吊扣駕照，收到通知3個月內要換照，逾期駕照會公告註銷，高齡駕駛相關諮詢電話037-331806轉201或203。