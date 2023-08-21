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竹縣府前出現天坑！蓄水池成泥漿色 住戶質疑超抽地下水

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
建商工地人員懷疑是道路自來水管線爆裂造成道路塌陷。記者黃羿馨／攝影
建商工地人員懷疑是道路自來水管線爆裂造成道路塌陷。記者黃羿馨／攝影

距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街，今天上午裂出一個長10公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」。隔壁大樓住戶指出，之前就懷疑建商超抽地下水，從施工空拍影片看來，蓄水池的水成泥漿色，表示已經抽太多地下水，甚至抽到深層的土層，認為這次崩塌跟建商脫不了關係。

據悉，該路段一旁正興建地上26層、地下6層的新建案，近期地下室已完成，正在進行最終整地，加上竹北連日暴雨，導致地基鬆軟掏空，新竹縣長楊文科已勒令停工調查塌陷原因，新竹縣政府將成立調查小組釐清。

建商工地人員強調，今天恰好有安全管測的人員來檢查，經檢測目前數據都正常，工地都正常，至於天坑原因，他們發現工地地下室壁體有水流出來，過沒幾分鐘就有大量土水流入工地，但該處並非他們工地開挖的地下水位，經檢視疑似為自來水管有裂縫，土流進去後塌陷，自來水管線之後又爆開，初判是道路自來水管線爆裂造成道路塌陷。

斗崙里長張琬媃指出，該區域是第一次出現這樣大規模道路坍塌事件，附近里民都相當憂心，不過詳細狀況仍要待建商以及縣府調查釐清，同時他已通報竹北市公所前來勘查。由於現在瓦斯管外洩狀況比較緊急，瓦斯公司和自來水公司已先行修繕，後續會再填補，周邊住戶也建議縣府在工安上要嚴格監督，並與周邊住戶、建商、縣府召開工安說明會，讓住戶可以直接與建商面對面溝通討論。

附近住戶憂心，這附近是第一次裂出天坑，現在擔心的睡不著，希望建商復工前，縣府能進行完整檢查，建商也應該召開說明會讓住戶安心，關於鄰損部分也希望建商做出說明。

新竹縣長楊文科到場勘查時認為，道路塌陷和建案脫不了關係，已先行勒令停工，待調查釐清後再復工。

隔壁大樓住戶指出，之前就懷疑建商超抽地下水，從施工空拍影片看來，蓄水池的水成泥漿色，表示已經抽到深層的土層。圖／竹北市民代表彭竣志提供
隔壁大樓住戶指出，之前就懷疑建商超抽地下水，從施工空拍影片看來，蓄水池的水成泥漿色，表示已經抽到深層的土層。圖／竹北市民代表彭竣志提供
新竹縣竹北市光明六路和縣政七街的交叉路口，今天上午驚見大天坑。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市光明六路和縣政七街的交叉路口，今天上午驚見大天坑。記者黃羿馨／攝影
據悉，該路段一旁正興建地上26層、地下6層的新建案，近期地下室已完成，正在進行最終整地。記者黃羿馨／攝影
據悉，該路段一旁正興建地上26層、地下6層的新建案，近期地下室已完成，正在進行最終整地。記者黃羿馨／攝影

新竹 地下水 天坑

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