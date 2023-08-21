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竹北建案旁再現天坑！工地人員曝可能原因 縣府勒令停工

聯合報／ 記者黃羿馨張裕珍／新竹即時報導
距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街今天上午裂出一個長10公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，現場已經拉起封鎖線。記者黃羿馨／攝影
距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街今天上午裂出一個長10公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，現場已經拉起封鎖線。記者黃羿馨／攝影

距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街今天上午裂出一個長10公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」。天坑就位於新大樓建案旁，縣府已勒令工地停工，懷疑最近竹北連日暴雨，導致地基鬆軟，建案工地人員也初判是道路自來水管線爆裂造成道路塌陷。新竹縣政府將成立調查小組釐清。

新竹縣竹北市今天又發生的天坑位於縣府附近，此區域是第一次驚見有道路塌陷。一旁的建案大樓為新業建設的建案，正在興建地下6樓、地上26樓的住宅大樓，地下樓層施工開挖深度為18公尺。據了解，該建案工地採鋼軌樁工法，目前工地經安全檢測，尚無異常。

該建案工地人員說明，初步看感覺是道路自來水管有裂縫滲水，今天早上10點左右，工地地下室壁體有水流出來，過沒幾分鐘就有大量土水流入工地，該處並非他們工地開挖的地下水位，經檢視疑似為自來水管有裂縫，土流進去後塌陷，自來水管線之後又爆開。

該工地人員也說，有大量水流入工地，土也被水帶進工地裡，才會導致道路沉下來，現在都沒有這狀況了，今天恰好有安全管測的人員來經檢測目前數據都正常，工地都正常。

縣府工務處長江良淵說，目前會先開罰勒令建案停工，並釐清問題，確認建商所有承諾做到了，才會有下一步復工動作。

距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街今天上午裂出一個長10公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，一旁為正在興建的建案工地。記者黃羿馨／攝影
距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街今天上午裂出一個長10公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，一旁為正在興建的建案工地。記者黃羿馨／攝影
距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街今天上午裂出一個長10公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，現場已經拉起封鎖線。記者黃羿馨／攝影
距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街今天上午裂出一個長10公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，現場已經拉起封鎖線。記者黃羿馨／攝影
距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街今天上午裂出一個長10公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，道路塌陷碎裂。記者黃羿馨／攝影
距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街今天上午裂出一個長10公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，道路塌陷碎裂。記者黃羿馨／攝影
距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街今天上午裂出一個長10公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，可見地基已被掏空。記者黃羿馨／攝影
距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街今天上午裂出一個長10公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，可見地基已被掏空。記者黃羿馨／攝影

新竹 天坑 暴雨

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