廢玻璃再生料也能鋪路 竹市邀縣府、科管局觀摩公道三

為促進資源循環再利用，新竹市政府今年6月於「園、縣、市共好高峰會」提案，倡議瀝青道路工程納入使用廢玻璃砂再生粒料，日前舉辦應用廢玻璃砂於道路瀝青示範觀摩會，邀請新竹縣政府、苗栗縣政府及竹科管理局人員到新竹市公道三路觀摩試辦情形，實際了解循環利用與節省成本的雙重效益，也希望藉此促請民間企業共同重視環保，相關工程可評估加入。

環保局說明，為推動「廢玻璃砂」再生粒料，行政院公共工程委員會今年1月10日修正「公共工程施工綱要規範」，將廢玻璃砂增列為再生材料；環保署也編撰「廢玻璃再生粒料應用於級配粒料基底層之使用手冊」，提供工程單位使用廢玻璃砂再生粒料應用於級配粒料基底層正確使用方法，以確保工程品質。

環保局說明，廢玻璃砂是一種可以完全回收再利用的材料，其主要成分以二氧化矽SiO2為主，與一般砂石相同。鑒於美國、澳洲近年皆有以廢玻璃砂作為道路級配粒料基底層的規範或案例，除可維持道路服務績效外，並可使再利用方式更多元化。

新竹市去年完工通車的「公道三」全長500公尺、寬度30公尺，以資源循環物料取代部分原物料，包括道路瀝青底層添加廢玻璃砂10%，道路回填材料使用控制性低強度材料（Controlled Low Strength Material，CLSM）加入焚化爐再生粒料45%、碎石級配混合B5類再生粒料30%，兼顧產業創新與環保永續。

市長高虹安認同表示天然資源有限，以廢玻璃砂作為替代材料有其必要性，不僅可節省工程成本，更能減少天然資源開採及浪費；為推廣資源再利用，加速後端回收去化，市府於6月27日「園、縣、市共好高峰會」提案，帶頭將廢玻璃砂再生粒料導入公共工程，同時辦理示範觀摩會，向外界分享竹市執行經驗。