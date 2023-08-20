航空城獎勵搬遷 第3期住戶觀望

桃園航空城開發案住戶搬遷計畫共分3期，第1、2期因配合政府優先搬遷分別可領20%、15%拆遷補償費作為獎勵，第3期原本無此優惠，但政府近日拍板第3期也能領10%補償費，另有租金補貼30萬元和人口搬遷費；政府雖祭出獎勵，但民眾仍不埋單，一部分期待獎勵金能再提高，一部分則希望安置街廓盡早完成，不願搬離家鄉。

桃園航空城第3期搬遷計畫約有2200棟住戶，部分位於中央政府開發的蛋黃區，部分位於地方政府籌設的蛋白區，因此補助辦法是由中央與地方共同研擬，補償費和獎勵金由各自的基金或公庫支付，實際需要多少經費，有待盤點住戶數量計算。不過，獎勵辦法是針對明年10月31日前搬遷的第3期住戶，超過期限則不適用。

雖然政府提出獎勵方案，但航空城園區仍有居民不埋單，原因在於市長張善政競選時曾提15%獎勵金，比現有的獎勵方案還高，部分民眾對張善政版本仍有期待。另一方面，航空城計畫是分區開發，有民眾取得安置街廓配地，評估開發期程如果順利，搬遷期限前能在配地蓋好新房子入住，因此不願搬離家鄉。

桃園市議員游吾和與徐其萬表示，張善政競選時和當選後提給這些住戶15%的搬遷「扶助金」，雖然比行政院提出的10%高，但是如果加上租金補貼和搬遷費，行政院版本仍是利多，但是問題在於現在留在航空城園區的民眾大多希望能直接入住，不用搬來搬去。

另外，游吾和與徐其萬指桃園的拆遷補償指數雖調高到每單位14.7，但比起新北16.6，仍有不小落差。徐其萬更指出航空城的安置住宅售價已從每坪16萬元漲至20萬元，加碼拆遷補償應該更高，才能反映與符合物價上漲實況。

桃園市政府坦言航空城開發因安置街廓的土地所有權人增加，相關都市計畫必須修訂送審，加上新冠肺炎疫情攪局、工程缺工缺料等因素，開發不如預期。

地政局進一步說明，航空城工程處已經允諾明年2月前，可以陸續完成所有安置街廓點交，會盡量協助地主達成蓋好房子直接入住的願望。