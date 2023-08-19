頭份鹿廚坑繞山花步道、南庄阿金埤獲補助 優化營造在地特色

苗栗縣政府推動客庄創生環境營造計畫並爭取客委會補助，其中頭份市鹿廚坑繞山花賞桐步道及周邊環境改善工程、南庄鄉員林村地方記憶空間─南浦圳阿金埤計畫案，最近都已獲核定，將交由兩地鄉鎮市公所執行，增添景點及營造在地特色。

縣府指出，客庄創生環境營造計畫透過客家輔導團，輔導鄉鎮市公所向客委會提報計畫，近期核定的2案共補助1710萬元，其中頭份市鹿廚坑繞山花賞桐步道，地方期盼透過營造工程，尋找步道沿線可使用的腹地、優化步道休憩品質，結合周邊樂陶工坊的柴燒窯與池塘，將地方產業與景點串連，提升鹿廚坑聚落遊憩深度與廣度。

另外，南庄鄉南浦圳的阿金埤營造計畫，為緬懷農民邱阿金當初開墾辛勞與推廣在地客家聚落文化的發展歷程，希望透過舊有歷史空間營造，再現水圳原有風貌，以當地歷史脈絡為主題，傳達客庄開墾精神與歷史文化場域；計畫範圍位於員林村南埔圳水域南側閒置空間，以員林橋往東延伸至土地公廟，總長約113公尺，面積約2284平方公尺。

苗栗縣文化觀光局指出，苗栗縣是全台客家文化蘊育的重鎮，全縣18鄉鎮市都列入重點客家發展地區，未來縣府仍會進一步結合更多面向，讓縣內相關產業更多元化、緊密貼近地方。