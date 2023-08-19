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10月起限塑 新竹飲料店禁用一次用塑膠杯

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市政府昨天宣布，10月起轄內飲料店禁用塑膠一次用飲料杯，環保局近月派員到店宣導。 圖／竹市府提供
新竹市政府昨天宣布，10月起轄內飲料店禁用塑膠一次用飲料杯，環保局近月派員到店宣導。 圖／竹市府提供

配合行政院環保署限塑政策，新竹縣、市政府近日都相繼宣布從10月起，轄內的飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯。新竹市府環保局強調，轄內業者屆時連生物可分解塑膠材質的PLA及保麗龍杯也不得提供，如有違規，將依廢棄物清理法處1200元以上、6000元以下罰鍰。

竹市環保局長江盛任說，環保署今年4月28日公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，有關飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯的實施日期，由縣市主管機關提報，經環保署核准後實施。

新竹市環保局為此已經召開4場研商說明會，分批邀集飲料店業者，宣導法規目的、內容、罰則，商討預計實施的日期、問題以及解決的方法，以利業者於緩衝期間消化庫存塑膠一次用飲料杯。

新竹市轄內包含連鎖與非連鎖飲料店多達640家，環保局說，目前正逐店查核及提醒業者確實配合一次用飲料杯減量政策，目前已完成200家次。

今年10月起，新竹市的飲料店業者不得提供一次用塑膠飲料杯以外，環保局也提醒，連鎖飲料店應該於營業場所的明顯處，標示「自備飲料杯省＿元」的字樣，其價差至少5元以上，藉此鼓勵民眾自備環保杯，攜手減塑做環保，為環境盡一分心力。

新竹 環保署

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