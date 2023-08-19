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蔡英文訪客家文學花園 盼打造在地特色
「浪漫台3線藝術季」橫跨多個縣市策展，蔡英文總統昨在展期尾聲前往苗栗縣公館鄉「客家文學花園」逛展，稱讚園區給人遼闊、舒適的感受。客委會及縣府正辦理客家文學花園第3期規畫，蔡英文期許客家文學花園能充分發揮在地特色，中央也會給予更多支持。
蔡英文在客委會主委楊長鎮、苗栗縣長鍾東錦等人陪同造訪位於公館鄉的客家文學花園。該園區共投入1.4億元完成1、2期工程，配合今年浪漫台3線藝術首度對外開放，第3期後續計畫預計爭取近3億元開發，並辦理BOT加OT的促參案營運。
縣府文觀局長林彥甫昨天簡報園區的規畫，他還打趣地說在總統抵達前下了一場大雨，園區特別清爽，感覺「東風」要來了，希望未來的工程能夠獲中央經費支持推動，打造兼具人文、自然景觀及客家文化特色的「荒野花園」。
蔡英文說，她上午到桃園參觀世界客家博覽會，相當值得一看，台灣是客家文化也是客家觀光的首都；浪漫台3線藝術季在苗栗縣有最多共8處展區，來到客家文學花園給人遼闊、舒適的感受。
浪漫台3線藝術季活動至27日，在客家文學花園展出作品多元，戶外有台灣藝術家廖建忠的「望鄉」取石虎回頭望向遠山棲地的模樣，還有日本久保寬子創作的「台灣泥足」等大型展品。
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