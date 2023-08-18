蔡英文訪視「客家文學花園」進度 地方期盼「東風」來

總統蔡英文下午到苗栗縣公館鄉「客家文學花園」參觀浪漫台3線藝術季的展出，客委會及縣府已完成兩期客家文學花園工程，目前正辦理第3期規畫，未來全區景觀設計將打造兼具人文、自然景觀及客家文化特色的「荒野花園」，蔡英文希望客家文學花園能充分發揮在地特色，中央也會给予更多支持。

蔡英文下午由客委會主委楊長鎮、苗栗縣長鍾東錦等人陪同抵達位於公館出磺坑對岸的客家文學花園，並聽取縣府文化觀光局長林彥甫簡報文學花園工程及規畫進程，目前園區已斥資約1.4億元完成1、2期工程，並配合今年浪漫台3線藝術區首度對外開放；第3期後續計畫預計爭取近3億元開發，並辦理BOT加OT的促參案營運。

林彥甫打趣說，總統抵達前下了一場大雨，園區特別清爽，感覺「東風」要來了，希望未來工程能獲中央經費支持推動。

蔡英文指出，她上午到桃園參觀世界客家博覽會，這也是世界第一次舉辦，真的值得一看，台灣不僅是客家文化的首都，也是客家觀光的首都；今年浪漫台3線藝術季有來自多國藝術家的創作，苗栗縣有6個鄉鎮共8處展區，也是最多展區的地方，她一到客家文學花園的展區就感覺有遼闊、舒適的感受。

客家文學花園展出作品有烏克蘭藝術家詹娜·卡德羅娃的作品「圓麵包」、台灣藝術家廖建忠的「望鄉」取石虎回頭望向遠山棲地的模樣，還有日本久保寬子創作的「台灣泥足」、岡部昌生「傾聽石頭的聲音」、美國藝術家柯布的「遠方綻放」，蔡總統由策展人陪同在館內參觀，由於總統抵達前下起驟雨，取消在戶外展區就近觀賞。