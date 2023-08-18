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龍潭體育園區OT案流標4次 閒置超過1年養蚊子

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園龍潭體育園區管理中心OT案流標4次，不過曲棍球場及棒壘球場已於今年 1月委託龍潭區公所代為管理。圖／桃園市體育局提供
桃園龍潭體育園區管理中心OT案流標4次，不過曲棍球場及棒壘球場已於今年 1月委託龍潭區公所代為管理。圖／桃園市體育局提供

桃園龍潭體育園區一、二期工程，原定2021年7月完工，並委外給民間廠商營運，按照促參作業最短作業期程315天推算，最遲應於2020年9月前啟動促參相關作業流程以順利銜接營運，園區卻遲至2021年11月完工。第1次上網招標已落後表定時間12個月，經4次招標仍流標。園區設施於去年3月驗收合格，至今年7月已閒置16個月，被審計處檢討。桃園市體育局回應，今年7月已邀集潛在廠商、青年局及觀旅局研討交流以利後續事宜。

桃園龍潭體育園區興建曲棍球場、棒壘球場、羽球場、環形步道、滯洪池及多功能運動暨管理中心，總經費 3 億 725 萬餘元，教育部體育署補助款 1 億 4500 萬元、地方自籌款 1 億 6225 萬餘元，一、二期工程原定2021年7月完工，卻因多次展延遲至2021年11月才完工。且1期原決標經費1億8億多，又增加6217萬餘元，占原決標金額33.86％，形成另類市府財政負擔遭檢討。

體育局指出，工程發包階段因預算不足，保留必要工程項目，將部分刪減後發包，並於取得中央補助款後辦理變更，增回原設計項目，另因受近年物價上漲影響，使結算金額高於原決標金額。

而按照促參作業基本辦理期程最作業期程315天推算，最遲應於2020年9月前啟動促參相關作業流程以順利銜接營運，2021年4 月辦理第 1 次公告招商，也較公告招商階段應辦理日落後12個月。

加上可行性評估報告以桃園國民運動中心開班數量與開班率為評估標準，不過龍潭人口數不到桃園區3成，土地也是桃園區2倍以上，人口密集度低逾8倍，顯見評估分析未周全，使1、2次招標皆無廠商投標。雖調整構想，改以管理中心為OT營運唯一範圍，今年5月第3次仍無廠商參與投標。

審計報告指出，園區設施今年3月驗收合格，除曲棍球場及棒壘球場已於今年 1月委託龍潭區公所代為管理並開放使用，其餘多功能運動暨管理中心驗收合格後，截至今年7月已閒置16個月，徒增管理費128萬餘元遭檢討。

體育局說，前2次流標，經檢討為初投資金額過高，導致廠商意願低，去年7月奉准同意將本案原委託管理範圍分割，OT營運範圍為管理中心，修正後招商規畫案於今年1月經市府簽准，4至6月2次上網公告招商，也無廠商投標，今年7月邀集潛在廠商、市府青年局及觀旅局研討交流，並朝競技運動培訓基地發展，並結合民間社團力量共同參與，解決沒有廠商投件申請進駐窘境。

議員徐玉樹表示，園區選址遠離市區，加上建物軟硬體也很基本，周邊妥善率也未通盤考量，廠商認為投資到回本需要花長時間，才遲遲未有廠商投標，體育局應重新檢視合約內容，研擬吸引廠商投標內容，避免再空下去。

市議員張肇良說，園區位置偏遠，委外經營權利金高廠商自然意願低，建議不以營利為目標，可找一些民間體育協會志工經營，由區公所管理市府出水電費等方式，至少不會空在那。

桃園龍潭體育園區管理中心OT案流標4次，閒置超過1年養蚊子。圖／桃園市體育局提供
桃園龍潭體育園區管理中心OT案流標4次，閒置超過1年養蚊子。圖／桃園市體育局提供

體育 桃園 運動 議員 張肇良

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