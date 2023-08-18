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限塑新政策！新竹市飲料店10月起禁用塑膠一次用飲料杯

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府宣布，10月起轄內飲料店禁用塑膠一次用飲料杯。圖／竹市府提供
新竹市政府宣布，10月起轄內飲料店禁用塑膠一次用飲料杯。圖／竹市府提供

新竹市政府配合行政院環保署限塑政策，市府今天指出，今年10月1日起，新竹市轄內640間連鎖飲料店及非連鎖飲料店，不得提供塑膠一次用飲料杯，其中包含生物可分解塑膠材質的PLA及保麗龍杯，均不得提供。提醒業者遵守政策，如有違反將依廢棄物清理法處1200元以上、6000元以下罰鍰。

竹市府環保局長江盛任表示，環保署今年4月28日公告訂定「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，其中有關飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯的實施日期，由縣市主管機關提報，經環保署核准後發布實施。

新竹市環保局今年已召開4場研商說明會，分批邀集飲料店業者，宣導法規目的、內容、罰則，商討預計實施日期、問題及解決方法，以利業者於緩衝期間消化庫存塑膠一次用飲料杯，新竹市將於10月上路。

環保局說明，依「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，其塑膠一次用飲料杯定義為以塑膠製成之一次用飲料杯，也包含生物可分解塑膠PLA，請業者特別注意。法規中飲料店定義指從事茶、咖啡或冷熱飲等飲料販售或調理供應顧客飲用之行業，茶飲店、咖啡店、冷熱飲店及攤商（舖、販）均屬之。

環保局指出，已針對轄內飲料店家640家，逐店查核及提醒業者確實配合一次用飲料杯減量政策，目前已完成200家次，除今年10月1日起飲料業者不得提供一次用塑膠飲料杯規定外，連鎖飲料店應於營業場所明顯處，標示「自備飲料杯省＿元」字樣，其價差至少5（含）元以上。

環保局表示，未帶自備杯時，可至環保署一次用產品宣導網站https://hwms.epa.gov.tw/dispPageBox/shop/shopCP.aspx?ddsPageID=REUSABLECUP&，查詢提供循環杯服務門市，透過借用循環杯喝飲料，還可以減塑做環保，為環境盡一分心力。

新竹市政府宣布，10月起轄內飲料店禁用塑膠一次用飲料杯。圖／竹市府提供
新竹市政府宣布，10月起轄內飲料店禁用塑膠一次用飲料杯。圖／竹市府提供
新竹市政府宣布，10月起轄內飲料店禁用塑膠一次用飲料杯，環保局加強宣導。圖／竹市府提供
新竹市政府宣布，10月起轄內飲料店禁用塑膠一次用飲料杯，環保局加強宣導。圖／竹市府提供

新竹 環保署 限塑 手搖飲料

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