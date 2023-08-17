影／水上Hello Kitty消風陣亡 今又重新膨風站起來問候

桃園地景藝術節的龍潭大池水上Hello Kitty大型充氣裝置14日不敵強風繩索拉扯消氣「陣亡」，經策展團隊三天修整，今天重新充氣又在大池上站起來了，市議員徐玉樹和多位網友形容撲空三天再見，又看到Hello Kitty打卡，令人高興。

桃園市府文化局表示，龍潭大池水上「Hello Kitty來作客」作品因強風消風，停展三天來，每日監測氣象局風力預測數值今天完成充氣重新展示，未來展期因應強風，若預測風力達4級以上或陣風達6級以上，立即啟動「消風」作業。

高度16公尺的「Hello Kitty來作客」大型水上裝置作品，如同第一年的「黃色小鴨」，本月8日登場和啟動間燈光秀（每晚7點到8點30分），展期到9月17日，由於穿上傳統客家花布的Hello Kitty，讓客家藝術國際化和在地化，與南天宮、大池吊橋相映襯，卻也引起色彩爭議，14日因為強風突然「消風」，網友吃驚形容「暫時陣亡」，事隔三天，今天重新充氣展示，文化局邀請民眾作客客庄欣賞Hello Kitty。

徐玉樹在Hello Kitty重新充氣站起來後，第一時間在臉書貼文分享「Hello Kitty經三天的休息，今天早上打卡，跟喜歡大朋友小朋友歡喜見面」，不少網友按讚。徐玉樹說，Hello Kitty重新站起來展示，市府策展團隊也擬定今後如果風力超過4級、瞬間陣風超過6級就會先消風，保護Hello Kitty可以延續到展期結束，讓更多民眾歡喜欣賞。