影／水上Hello Kitty消風陣亡 今又重新膨風站起來問候
桃園地景藝術節的龍潭大池水上Hello Kitty大型充氣裝置14日不敵強風繩索拉扯消氣「陣亡」，經策展團隊三天修整，今天重新充氣又在大池上站起來了，市議員徐玉樹和多位網友形容撲空三天再見，又看到Hello Kitty打卡，令人高興。
桃園市府文化局表示，龍潭大池水上「Hello Kitty來作客」作品因強風消風，停展三天來，每日監測氣象局風力預測數值今天完成充氣重新展示，未來展期因應強風，若預測風力達4級以上或陣風達6級以上，立即啟動「消風」作業。
高度16公尺的「Hello Kitty來作客」大型水上裝置作品，如同第一年的「黃色小鴨」，本月8日登場和啟動間燈光秀（每晚7點到8點30分），展期到9月17日，由於穿上傳統客家花布的Hello Kitty，讓客家藝術國際化和在地化，與南天宮、大池吊橋相映襯，卻也引起色彩爭議，14日因為強風突然「消風」，網友吃驚形容「暫時陣亡」，事隔三天，今天重新充氣展示，文化局邀請民眾作客客庄欣賞Hello Kitty。
徐玉樹在Hello Kitty重新充氣站起來後，第一時間在臉書貼文分享「Hello Kitty經三天的休息，今天早上打卡，跟喜歡大朋友小朋友歡喜見面」，不少網友按讚。徐玉樹說，Hello Kitty重新站起來展示，市府策展團隊也擬定今後如果風力超過4級、瞬間陣風超過6級就會先消風，保護Hello Kitty可以延續到展期結束，讓更多民眾歡喜欣賞。
為吸引民眾到龍潭大池欣賞地景藝術裝置，文化局也在龍潭大池畔設置可愛打卡拍照區，包含客家擂茶、經典歷史建築大平紅橋、客家文化聚落三坑老街及日式老宿舍十一份觀光文化園區等意象裝置，現場也有客家特色三麗鷗期間限定店，販售具客家特色的三麗鷗家族商品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言