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桃3青創基地 媒合占比不到5成

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園審計處發現青創指揮部（圖）、安東及新明青創基地，去年未接受媒合及無相關輔導績效者占比不到5成。記者翁唯真／攝影
桃園審計處發現青創指揮部（圖）、安東及新明青創基地，去年未接受媒合及無相關輔導績效者占比不到5成。記者翁唯真／攝影

桃園市青年局2016至2018年陸續成立青創指揮部、安東及新明青創基地，不過審計處發現，3處青創基地全年度未接受媒合及無相關輔導績效者占比不到5成，要求檢討。青年局回應，因部分創業團隊尚在草創發展階段，商業模式不夠成熟，才會欠缺媒合及輔導績效，另明年將再成立中路加速器基地和A8產業加速器基地，加速培訓成熟新創團隊。

審計報告指出，去年青創指揮部、安東及新明青創基地輔導團隊數量分別為46組、38組及42組，全年度未接受媒合及無相關輔導績效者，分別有17組、16組及17組，應檢討績效。

青年局回應，青創基地以孵化、育成青創團隊為重點，部分新創團隊為草創階段，暫無能力與產官學研媒合或參展，故對草創團隊媒合成效較為有限；各基地營運單位皆積極協助此類團隊各種諮詢輔導，以完善商業模式，未來仍將持續協助提升相關績效。

青年局長侯佳齡昨也在市政會議表示，3處現有創業基地目前共82組團隊進駐，成立以來共輔導超過250組團隊、提供逾2500次諮詢，協助取得逾3.1億元資金、800案商業媒合等，未來將朝向「青創孵化器」發展，提供相關課程與服務，成為學生團隊創業第一站。

青年局也預計明年上半年成立中路加速器基地，招募具數位技術的全國性優秀青創團隊至桃園設立分公司，整合中央資源並藉由3年輔導，協助拓展海外市場；A8產業加速器基地預計明年下半年成立，定位為產業型加速器，預計每年培訓15組團隊，帶動超過1500萬元訂單。

團隊 青創 績效

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