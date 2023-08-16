苗縣南庄橋上游淤積嚴重 縣府等單位會勘防暴雨致災

苗栗縣南庄鄉東河溪南庄橋上游河道淤積且草木叢生，居民擔心遇暴雨使河流改道，將危及岸邊民宅安全，縣長鍾東錦今天邀水利署第二河川局、鄉公所、代表會和村長等地方各界會勘；針對居民盼清理河道、順暢水流的訴求，二河局長楊人傑承諾盡速研擬改善方案再與地方會商，未來爭取更多經費全面整治，確保民眾身家安全。

南庄鄉東村村長梁正德指出，東河溪南庄橋上游數百公尺河段淤積嚴重，河道中間充斥雜草灌木，阻礙水流、河道被迫往南岸改道，危及緊鄰堤防邊的3鄰和18鄰約70戶居民安危，村辦公處透過鄉公所等管道陳情，希望相關單位協助化解憂患。

鄉代會前主席羅運寶說，該河段南岸數十年大水沖刷過5次，南庄橋也曾在「賀伯颱風」被沖毀，居民飽受河道不穩的威脅，目前河床中間高隆，溪水在南北岸來回衝擊，擔心一旦發生日前南投單日降下700毫米的暴雨，將造成嚴重災害，希望未雨綢繆。

二河局簡報指出，東河溪屬峽谷地形，因流速快、河幅擺盪大造成局部沖刷，下刷問題日益嚴重，監測資料顯示1989年護岸工程的河床深度，經過20多年沖刷、2015年下刷深達5公尺，今年河床又已下刷1.5公尺，為避免下刷破壞堤防安全，將加強河道整理和護岸工程。

鍾東錦得知東河溪河床已下刷達6.5公尺，認為土石流失嚴重，整治時不能截走土石，要讓水流往河道中間走，以符合兩岸居民期待，希望中央盡速協助河道整治工程，邊坡護岸工程也應盡快設計發包。他強調，近來發生多次瞬間暴雨，東河溪集水區大，每次雨後觀察溪流都很混濁，顯見上游沖刷問題嚴重，希望河道能完善獲得整治。