桃園新生路汙水幹管施工大塞車 增加秒數、延長工時疏解

桃園中壢汙水下水道系統主幹管位在中壢新生路地底下，工程從2021年9月開工，目前工程推進至新生路與環北路口，不過施工圍籬占據外側1線道，民眾往返中壢市區及青埔時常大塞車，民代盼縮短工期並增加路口號誌秒數，讓汽機車通行。

桃園市水務局回應，工程本月10日開工，預估工期約40天，目前已加長施工時間，預計可縮短5至7個工作天，預計9月中旬完成，減低民眾不便。桃園市交通局也說，新生路往中壢市區號誌已由原本60秒改為75秒，昨傍晚已改善，後續將請施工廠商增設替代道路指示牌並增繪指向線及機車停等區。

桃園中壢汙水下水道系統以新生路為主幹管，再接其他支管向市區擴散，不過礙於該路段管線障礙眾多，造成新生路路型不斷改變，現施工至新生路與環北路口，圍籬占據外側1縣道。

立委魯明哲表示，新生路往中壢方向原先有3線道，不過因工程導致道路縮減，新生、環北路是往來的交通聯絡要道車流量大，架設圍籬雖然保障民眾通行安全，但卻造成交通回堵，造成民眾另類困擾。

魯明哲說，希望交通局能延長綠燈增加秒數、增加交管人力、增設引導標線標誌、加大機車停等空間、要求廠商增加工時縮減工期等方式，把影響降低。

交通局交通安全資訊科長黃貴正表示，昨會勘結束已將路口原60秒綠燈號誌修改為75秒，並要求廠商於新生路上游增設替代道路指示牌並增繪指向線及機車停等區，並增加義交人力協助交通疏導。中壢警分局每日下午也會派員監測交通狀況適時疏導。

水務局總工程司魏茂銹則說，路口工程本月10日開工，預估工期約40天，目前已加長施工時間，從原本每天上午9時至下午4時，延長至晚間8時，預計可縮短5至7個工作天，預估9月中旬完成。