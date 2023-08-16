桃園加強扶植青年創業 明年再闢2加速器基地加速培訓

桃園市青年局2016至2018年陸續成立青創指揮部、安東及新明青創基地，青年局長侯佳齡今天表示，明年將再成立「中路加速器基地」、「A8產業加速器基地」，加速培訓成熟新創團隊。市長張善政則建議，市府各局處可以青年局為窗口，與相關青創團隊接洽、合作，加大扶植青創和補助的力道。

侯佳齡表示，桃園現有創業基地包括青創指揮部、安東青創基地與新明青創基地，目前共82組團隊進駐，成立以來共輔導超過250組團隊、提供逾2500次諮詢，並協助取得逾3.1億元資金、800案商業媒合等，未來這些創業基地將朝向「青創孵化器」發展，提供相關課程與服務，成為學生團隊創業第一站。

侯佳齡說，青年局同時啟動「青年創業第二棒」，打造桃園的青創加速器，提供產品驗證、商務媒合等進階服務，包括今年6月成立「T-Select中路電商基地」，透過訓練課程，輔導在地業者拓展電商通路與經營品牌，另與MOMO等知名電商品牌合作推出「桃園嚴選」專區，推廣桃園特色產品與遊程，今年7月份的銷售額達17萬，未來也預計與蝦皮、全家等業者合作。

侯佳齡表示，青年局預計明年上半年成立「中路加速器基地」，盼招募具數位技術的全國性優秀青創團隊至桃園設立分公司，整合中央資源並藉由3年輔導，協助拓展海外市場；此外「A8產業加速器基地」預計明年下半年成立，將定位為產業型加速器，媒合成熟新創公司與有技術轉型需求的中小型企業IT、OT端及低碳技術上對接，建立可獲利及完整的商業模式，預計每年加速培訓15組成熟新創團隊，盼能帶動超過1500萬元訂單。

張善政表示，各局處若認為特定議題可與青年創業結合，可先列出希望青創團隊完成的需求、目標或任務，並以青年局為窗口，與相關青創團隊接洽合作，像是近年循環經濟議題逐漸受到企業重視，環保局就可和青年局一同賦予青創團隊相關任務，執行一段時間後，再檢視青創團隊的執行成果，希望可藉此讓青創團隊有進一步深化事業的機會。