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山羌慘中山豬吊 苗栗官民老少救傷助牠回歸山林

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
一隻山羌今年6月間在苗栗縣公館鄉北河村山區誤中山豬吊陷阱，地方人士及縣府救傷1個多月恢復健康，老少參與今天野放原棲地山林。圖／周逢甲提供
一隻山羌今年6月間在苗栗縣公館鄉北河村山區誤中山豬吊陷阱，地方人士及縣府救傷1個多月恢復健康，老少參與今天野放原棲地山林。圖／周逢甲提供

一隻山羌今年6月間在苗栗縣公館鄉北河村山區誤中山豬吊陷阱，地方人士及縣府救傷1個多月恢復健康，老少參與今天野放原棲地山林，促成保護野生動物佳話。

公館鄉前鄉民代表周逢甲、女兒鄉民代表周羽心、鄉代陳建華，及五谷村長彭清貴等人，今天在公館鄉五谷村關懷據點，辦理野放山羌回歸山林歡送會，老少在「祝你幸福」的歌聲中，目送山羌上車，載到北河山區原棲地野放。

山羌野放時，還猶豫1分鐘後，一溜煙鑽進竹林中失去蹤影，周逢甲等人見證山羌彷彿重生的一刻，周逢甲說，這隻山羌6月23日被發現在北河村竹林，左前腳中了類似山豬吊的吊索陷阱受傷，地方帶回家救傷，餵食地瓜葉等食物，幾天後再交由縣府農業處自然生態保育科收容安置，今天健康野放。

農業處樂觀官民合作救傷的美事，通報警方循線追查山豬吊主人，如果查獲可依動物保護法規定，可處1萬5000元至7萬5000元罰鍰，如果是造成動物死亡或嚴重殘缺，依法可處2年以下徒刑，併科20萬元至200萬元罰金。

農業處指出，山豬吊、獸夾造成野生動物，及貓、狗等重大傷害，動保法禁止使用，苗栗縣動物保護防疫所不定時巡山，今年接獲通報案件9件，呼籲民眾切勿私設獸夾或山豬吊，觸法罰則相當重，且危害動物生命，民眾若發現可撥打動物保護專線「1959」報案，共同守護友善的動物環境。

一隻山羌今年6月間在苗栗縣公館鄉北河村山區誤中山豬吊陷阱，地方人士及縣府救傷1個多月恢復健康，老少參與今天野放原棲地山林。圖／周逢甲提供
一隻山羌今年6月間在苗栗縣公館鄉北河村山區誤中山豬吊陷阱，地方人士及縣府救傷1個多月恢復健康，老少參與今天野放原棲地山林。圖／周逢甲提供
一隻山羌今年6月間在苗栗縣公館鄉北河村山區誤中山豬吊陷阱，地方人士及縣府救傷1個多月恢復健康，老少參與今天野放原棲地山林。記者范榮達／攝影
一隻山羌今年6月間在苗栗縣公館鄉北河村山區誤中山豬吊陷阱，地方人士及縣府救傷1個多月恢復健康，老少參與今天野放原棲地山林。記者范榮達／攝影

山羌 動保法 苗栗縣

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