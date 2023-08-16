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桃園豪雨慘淹水！台61車道變水道…蘆竹時雨量達98毫米

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
台61北上平面道路與忠孝路口積水嚴重，目前已解除封鎖。記者周嘉茹／翻攝
台61北上平面道路與忠孝路口積水嚴重，目前已解除封鎖。記者周嘉茹／翻攝

中央氣象局針對桃園市發布豪雨特報，各地陸續出現強烈雨勢，同時水利署公告桃園觀音區、大園區、龜山區及蘆竹區皆列淹水警戒。中午台61北上平面道路與忠孝路口積水嚴重，現場執行交通管制，一度封閉無法通行，所幸目前積水漸退，已解除交通管制。

氣象局指出，受低壓帶影響，易有短延時強降雨，今桃園市地區有局部大雨或豪雨，新竹以北地區有局部大雨發生的機率。上午11點，觀音區台61北上平面道路與忠孝路口發生積水，現場執行交通管制，無法通行。

大園分局表示，經派遣草漯派出所2名巡邏警力到場處理，發現該處積水嚴重，立即擺設交通連桿、交通錐執行交通管制，員警於現場管制指揮交通，目前無安全顧慮，所幸淹水漸退，現場已解除封鎖。

另外蘆竹區南福街255巷河底涵洞積淹水，南崁溪水溢流涵洞道路影響通行，目前現場已封閉，仍無法通行，請用路人注意安全。

桃園市水務局指出，大雷雨造成桃園市龜山區、大園區、蘆竹區、觀音區及桃園區等5區1小時雨量皆達40mm以上，尤其蘆竹區1小時雨量達98mm，連續3小時高達120mm，已達25年降雨重現期距。

蘆竹區南福街255巷河底涵洞積淹水。記者周嘉茹／翻攝
蘆竹區南福街255巷河底涵洞積淹水。記者周嘉茹／翻攝

桃園 交通管制 淹水

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