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桃園豪雨狂炸！多處路段慘成水樂園 大園涵洞淹水達1米

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
大園區中正東路一段840巷涵洞淹水。記者周嘉茹／翻攝
大園區中正東路一段840巷涵洞淹水。記者周嘉茹／翻攝

中央氣象局針對桃園市發布豪雨特報，各地陸續出現強烈雨勢，同時水利署公告桃園觀音區、大園區、龜山區及蘆竹區皆列淹水警戒。有用路人上午行經南崁交流道下路段，現場慘成「水樂園」，不僅機車騎士急忙掉頭，積水高達半顆輪胎高，相當危險。

氣象局指出，受低壓帶影響，易有短延時強降雨，今桃園市地區有局部大雨或豪雨，新竹以北地區有局部大雨發生的機率；另針對「新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，預計持續時間至下午12點45分止。

根據水利署資訊，桃園市觀音區及大園區列為淹水二級警戒，龜山區、蘆竹區列為一級警戒 ，提醒民眾低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

對此有民眾上午開車行經蘆竹區南崁交流道下、南工路一帶，只見路上全成汪洋一片，車輛全放慢速度前進，積水已經淹至半個輪胎高，路上車輛全泡水，而正在行駛的機車騎士見前方低窪更是急掉頭，畫面險象環生。

蘆竹分局指出，包括南崁路一段好市多前、大園區及蘆竹區交接中正北路一帶皆有接獲民眾報案淹水災情，另外仁愛路往林口山路有發生土石滑落，目前已派員前往處理，也請用路人注意行車安全。

另外大園分局指出，由於大園區中正東路一段840巷涵洞為易淹水路段，上午得知中央氣象局發布大雨特報後，警方主動前往查察，上午10點54分發現涵洞已淹水約1米深，目前正在現場警戒疏導，請民眾多加留意。

涵洞已淹水約1米深，大園警方目前正在現場警戒疏導。記者周嘉茹／翻攝
涵洞已淹水約1米深，大園警方目前正在現場警戒疏導。記者周嘉茹／翻攝
蘆竹區南崁交流道下、南工路一帶慘成汪洋一片。記者周嘉茹／翻攝
蘆竹區南崁交流道下、南工路一帶慘成汪洋一片。記者周嘉茹／翻攝

淹水 桃園 氣象局 豪雨

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