白線、沒有路邊線停車被開罰 苗栗市文峰街周邊哀哀叫

苗栗市文峰街及周邊幾條巷道，因中間分向雙黃實線，路邊紅線、黃線、白線，甚至沒有路邊線，停車都屬於違規，最近一個多月，警方密集接獲檢舉，開出58張罰單，居民哀嚎遍野。

一些居民指出，他們認知路邊是白線或是沒有路邊線可以停車、黃線晚間開放停車，過去都沒有問題，現在都是違規停車，他們莫衷一是，罰單被開的不僅荷包失血，還很有氣，無疑是交通違規的陷阱。

苗栗警察分局一個多月來，頻頻接獲檢舉，文峰街及周邊的祥發街、自治路52巷等，車輛占用車道違規停車，警方到場後依道路交通管理處罰條例第56條第1項第5款，在顯有妨礙其他人、車通行處所停車，予以逕行舉發，7月迄今58件，處罰600元至1200元罰鍰。

苗栗市公所也接獲不少居民陳情，依據道路交通標誌標線號誌設置規則第165條、第181條考量，並評估道路配置、線行彎道、坡度、車流量，及肇事頻率等因素，日前抹除自治路52巷的分向雙黃實線，改為黃虛線，避免道交條例第56條第1項第5款的爭議。

苗栗分局呼籲民眾，無論有無路面邊線，占用車道停車將造成車道限縮，致車輛通過時（尤其大型車）無可避免跨越至對向車道之情形，請勿任意停車影響交通安全及秩序，避免受罰得不償失。