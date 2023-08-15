超特別「貝殼土地公廟」遭撞毀 地方發起重建還原風貌

桃園新屋笨港里的「貝殼土地公」歷史悠久，去年卻被營業貨運曳引車不慎撞毀，並搭起土地公暫時居住的紅壇，當地笨港里長黃建興也發起一人一貝殼活動，號召信眾一同撿貝殼，裝飾土地公新家，新土地公廟終於落成。

黃建興表示，貝殼土地公廟有百年歷史，不僅是當地民眾信仰中心，更是許多遊客到訪會前往拜拜之處，意義深遠，不過土地公廟主體與磚造金爐，卻遭撞毀，地方不捨，要求肇事者保險賠償約30萬元、地方自籌約60萬元重建，先前也特地前往新竹城隍廟，替土地公辦理留任事宜。

市議員陳睿生說，貝殼土地公廟雖然是間小廟但和地方情感深厚，且鄰近海邊，先民就地取材利用貝殼搭建裝飾，相當特別。

黃建興指出，土地公廟今年農曆過年後動工、6月完工，並距離道路較遠，避免不熟路況民眾又不慎撞毀。不過因建廟工程較小難尋施作廠商，感謝桃園市文化局協助完成。

黃建興說，新廟增設遮雨棚、擴大腹地，並找當地民眾撿拾貝殼，盡量還原土地公廟原貌，也期待土地公持續保佑當地平安。