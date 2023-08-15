鬼月靈異多 丈夫殺妻分屍…台13線平面道獨臂女攔記者車

科學昌明的現代，苗栗縣地方至今流傳三義鄉雙潭村的「王靜姑娘」、苗栗市大坪頂獨臂白衣攔車女等鄉野傳說，今夜農曆7月鬼門開，再次勾起一些人的回憶。

苗栗市大坪頂獨臂攔車女，一些資深刑警都記憶猶新，1995年9月苗栗市發生丈夫殺死太太分屍案，死者屍塊被分散丟棄在大坪頂公墓，及台13線扶輪亭一帶，警方搜尋屍塊，唯獨左手不見，出殯時也只好以模特兒的左手取代。

分屍案發生後，就傳出台13線大坪頂扶輪亭附近，深夜有獨臂白衣女子攔車找手，一名女記者甚至也目睹，繪聲繪影連警方都接獲報案，直到2016年3月台13線改道高架，扶輪亭拆除，就鮮少再聽聞獨臂白衣女攔車的傳說。

三義鄉雙潭村通往銅鑼鄉新雞隆的雙新農路，路旁有座「王靜姑娘之位」紀念碑，1996年設立，不僅當地居民，外地人也會來祭拜，社區2012年推動農村再造，王靜姑娘還編入老故事，地方流傳至今。

三鄉民代表張玉鳳回憶，當年爭取雙潭11鄰智安橋到銅鑼鄉新隆村的聯絡道路，她向鄉公所建議先進行第一期土方工程，開挖5公尺寬雙新農路，一周就完成，但不久雙潭村關聖宮廟務人員會計就夢到一名姑娘反映，施工挖到「她」的住所。

夢境中「姑娘」還帶廟務人員到現場，看見到多名轎夫抬了頂轎子，前後圍繞許多家丁女僕及挑夫，突然都掉落裂開的大溝裡，路面隨即合起來，廟務人員事後發現沿路景物，居然都與夢境一樣。

張玉鳳說，聽到此事即找了協助踏勘農路工程的吳姓鄉民一起到農路，立柱3支當記號，焚香告知，如真有此事，請「對方」晚間到關聖宮請神靈協助，了解真相並尋求解決之道。

當晚7點半，關聖宮值班鸞生和信徒聽到雙新農路方向不停有「吹狗螺」，聲音愈來愈近，經乩童以七言絕句道出「姑娘」的身世，姓名為「王靜」，十七、八歲未嫁人就遇不測，因開路「住所」被破壞，希望在附近立6字碑紀念，廟方溝通後決定立「王靜姑娘之位」紀念碑供後人敬拜。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。