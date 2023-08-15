桃園鐵道遺址若原地保留 捷工局：恐延宕地下化10年

桃園火車站進行捷運施工時意外挖到清代鐵路，相關遺址是否能列為指定遺址，市府今下午將開會審議，文史團體一早到市府廣場陳情，呼籲遺址應列為法定文資，避免再受破壞。對此，桃園市捷運工程局回應，相關文化遺構若原址保留，鐵路地下化工程將至少延宕10年，並引發迫遷衝突，市府已規畫完整記錄出土遺物，讓社會大眾瞭解歷史脈絡。

捷工局表示，自捷運綠線G07車站工程施工發現疑似考古遺址以來，即委由專業考古機構依文化資產保存法執行試掘發掘作業，陸續發現4千年前的訊塘埔文化文物、清代鐵道遺構、日治時期磚砌便所、日治時期鐵道桃園驛遺構，並提報發掘成果報告、保存活化計畫及移置計畫予主管機關，善盡保存考古出土遺物的應有責任。

對文史團體指鐵道遺構去年列冊追蹤後馬上被動工破壞，捷工局強調，去年6月29日考古審議會通過活化保存計畫，捷工局在當天會議上明確提出復工要求，7月20日向主管機關申請復工經函復同意後，才在8月正式復工。

捷工局表示，鐵路地下化的桃園車站，站區範圍長近600公尺，寬近40公尺，全區須採明挖工法施工，除非鐵路改線，文化遺構難以原址保留，但若改線，桃園鐵路地下化工程至少將再延宕10年，並需沿線拆除數百戶甚至上千戶民房，民意難接受，也將引發徵收迫遷的抗爭衝突。

捷工局表示，考古出土遺物目前移置後，未來將再移回捷運綠線G07車站展示，雖無法完成全數現地保留，但會依文資法相關規定辦理文資調查研究及搶救發掘等作業，並針對出土遺物進行完整及全面性紀錄、測繪、照相、掃瞄。