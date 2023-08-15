豎燈篙招好兄弟、賽神豬比虔誠 客家祭典義民祭鬼月登場

今晚子時鬼門開，各地均有傳統習俗，其中新竹縣農曆7月20日登場的義民祭更是客家鬼月重要祭祀活動。不但有矚目比虔誠的賽神豬、神羊比賽，還有誦經、大士爺開光，招好兄弟共襄盛舉的豎燈篙、放水燈等儀式，新竹縣文化局更指出，「褒忠亭義民節祭典」已榮獲文化部指定為國家重要民俗。

新竹縣文化局指出，客家人信奉義民勇士並將其奉為神格多年，與民俗「鬼門開」不同，義民祭典都是在農曆7月20日舉辦，其中新埔鎮褒忠亭義民廟更是北台灣客家人的信仰中心，也是客家族群中第一項榮獲文化部指定的國家重要民俗，同時兼具「有形」與「無形」兩項文化資產身分。

在地民俗專家黃有福表示，在義民祭前1個月，褒忠亭義民廟會恭請義民爺到該年輪值的祭祀庄中最大的廟宇來祭拜其分靈，並舉行「奉飯」儀式。奉飯儀式是為了感念義民爺之恩，信徒會將每日煮好的飯菜挑至義民爺神靈前祭拜，將義民爺當成自己的祖先，成為義民祭中非常重要的特色。

接下來義民祭祭典當中，還有誦經、大士爺開光、豎燈篙、放水燈等儀式，以及最受矚目的賽神豬、神羊。黃有福說，大士爺開光是在農曆7月18日晚上舉辦，因祭典會招來很多孤魂野鬼，怕祂們不守規矩，因此要請大士爺來坐鎮，其身分就像陽間的警察局長，也因大士爺是用紙糊成，需要開光才有靈力來指揮坐鎮。

至於豎燈篙、放水燈儀式，黃有福說，豎燈篙是把陸地上的孤魂請來一起參加義民祭，放水燈即是招來水中野鬼共同參與；至於矚目的賽神豬、神羊比賽，是因為早期物資貧乏，信徒認為殺豬、殺羊來祭拜祖先、神明是最高敬意，過程中自然產生競賽心理，信徒認為羊角越長、神豬越重就越虔誠，但因時代不同，動保意識抬頭，近年也推出創意神豬競賽，心意不減。

新竹縣政府表示，8月24日將舉辦「擔擔相傳．代代傳」香旗回娘家義民祭 典啟動儀式，預計邀請新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華等首長一起來挑擔，現場還有客家藝陣傳習、客家八音匯演等精彩表演。