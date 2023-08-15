航空城搬遷祭新獎勵 地方不領情

針對桃園航空城計畫重建補助及獎勵搬遷政策，交通部民用航空局昨指出，安置街廓選配作業4月完成，土地所有權狀8月完成發放，今年下半年民眾可陸續領回安置街廓土地，著手興建住宅；另有新獎勵，若在2024年10月前自動搬遷，加發10%建物補償費獎勵金、30萬元租金補貼及1份人口搬遷費。不過，地方民代並不領情，認為安置街廓工程延宕，無法如期交土地，中央要正視問題。

民航局表示，行政院副院長鄭文燦11日指示，以桃園航空城徵收當期建物評點（12.2元）與現在建物評點（14.7元）之間約兩成變動幅度，作為重建補助發放額度，並以具安置資格住宅為優先補助對象，主要考量內政部土地徵收審議小組2021年審查桃園空城區段徵收計畫時，曾決議請桃園市府、民航局在民眾安置重建當年，如遇營建物價指數調升，應基於考慮民眾重建成本需求，配合規畫適當補助或協助措施。

民航局說，桃園航空城計畫範圍內原有近8000棟建物，目前約2200棟建物尚未搬遷，建物拆遷達7成。持續鼓勵民眾搬遷，比照前兩階段自願優先搬遷措施增加第三階段獎勵方案，若在2024年10月前自動搬遷，將加發10%建物補償費獎勵金、30萬元租金補貼、1份人口搬遷費；後續有關重建補助及第三階段優先搬遷方案，由桃市府及民航局共同研擬細節再實施。

「中央地方一條心，坑殺徵收戶權益！」桃園市議員游吾和不滿表示，前市長鄭文燦如今是行政院副院長，手沒離開過航空城，現在中央另立名目，稱2024年10月前自動搬遷就加發補貼，問題是安置街廓工程延宕，沒辦法如期交土地，政府卻完全不提。

游吾和說，實際上計算，所有補貼加起來一戶才多70、80萬，住戶根本不在意，而是要求「先建後遷」，等家園建好後才會搬，中央和地方政府若不正視，他們一定抗爭到底。

議員徐其萬也表示，安置街廓土地都還沒有點交，交地以後還要施工，至少會蓋到2025年，最後搬遷的人承受重建過程中的空汙以及交通不便，卻可能領不到這些補貼，「他們的公道誰要給？」

桃市府回應，航空城搬遷民眾的權益，市府一定積極爭取，也會向中央反映問題，找出解決之道。