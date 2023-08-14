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桃園航空城明年10月前搬離加發補貼 民代不領情痛批

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
交通部民航局今天表示，針對航空城計畫，搬遷戶若在明年10月前自動搬遷，將加發10%建物補償費獎勵金、30萬元租金補貼，及1份人口搬遷費。不過地方民代不領情，揚言抗爭到底。本報資料照片
交通部民航局今天表示，針對航空城計畫，搬遷戶若在明年10月前自動搬遷，將加發10%建物補償費獎勵金、30萬元租金補貼，及1份人口搬遷費。不過地方民代不領情，揚言抗爭到底。本報資料照片

桃園航空城是台灣史上最大開發計畫，交通部民航局今天表示，搬遷戶若在明年10月前自動搬遷，將加發10%建物補償費獎勵金、30萬元租金補貼，及1份人口搬遷費。不過地方民代不領情，直言現在安置街廓交地延遲，民眾根本難以在明年10月前搬遷，呼籲中央和地方要正視居民「先建後遷」的要求，否則抗爭到底。

民航局今表示，桃園航空城計畫範圍內原有近8000棟建物，目前約2200棟建物尚未搬遷，為持續鼓勵民眾搬遷，比照前兩階段自願優先搬遷措施，增加第3階段獎勵方案，若在2024年10月前自動搬遷，將加發10%建物補償費獎勵金、30萬元租金補貼、1份人口搬遷費。

議員游吾和不滿表示，桃園市前市長鄭文燦如今是行政院副院長，手沒離開過航空城，現在中央另立名目，稱2024年10月前自動搬遷就加發補貼，問題是安置街廓工程延宕，沒辦法如期交土地，中央新聞稿卻完全不提；市長張善政去年選前端出航空城補償政策，稱要加發15％扶助金，現在也不見蹤影，「中央地方一條心，坑殺徵收戶權益！」

游吾和說，實際上計算，這些補貼林林總總加起來一戶才多70、80萬，住戶根本不在意這些錢，而是要求「先建後遷」，等家園建好後才會搬，中央和地方政府若不正視，他們一定抗爭到底。

議員徐其萬說，安置街廓土地都還沒點交，交地後還要施工，至少會蓋到2025年，最後搬遷的人承受重建過程中的空汙、交通不便，卻可能領不到這些補貼，「他們的公道誰要給？」他身為民代會盡力爭取。

航空城 桃園 租金補貼

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