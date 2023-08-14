明晚子時新竹都城隍廟「開虎門」 夯枷解厄鬼月登場

明晚子時鬼門開，各地均有傳統習俗，其中有百餘年歷史的新竹都城隍廟的「開虎門」儀式最廣為人知。總幹事鄭耕亞指出，鬼門開又稱「開虎門」、「開福門」，而這個俗稱「鬼門」的虎門，也只有在農曆7月會特別破例打開1個月，讓陰界的好兄弟放假來到人世間，享受難得的自由滋味。

鄭耕亞指出，在新竹都城隍廟的三川殿虎門，平時都是深鎖緊閉、嚴禁開啟，因為城隍廟就像是古代的衙門，後面是監牢關了許多鬼魂，把虎門關起來，這些鬼魂就會被城隍爺看守住而不敢隨意亂跑，而子時完成開虎門儀式後，新竹都城隍廟還有夯枷消災解厄、城隍遶境賑孤等祭典。