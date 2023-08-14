明晚子時新竹都城隍廟「開虎門」 夯枷解厄鬼月登場
明晚子時鬼門開，各地均有傳統習俗，其中有百餘年歷史的新竹都城隍廟的「開虎門」儀式最廣為人知。總幹事鄭耕亞指出，鬼門開又稱「開虎門」、「開福門」，而這個俗稱「鬼門」的虎門，也只有在農曆7月會特別破例打開1個月，讓陰界的好兄弟放假來到人世間，享受難得的自由滋味。
鄭耕亞指出，在新竹都城隍廟的三川殿虎門，平時都是深鎖緊閉、嚴禁開啟，因為城隍廟就像是古代的衙門，後面是監牢關了許多鬼魂，把虎門關起來，這些鬼魂就會被城隍爺看守住而不敢隨意亂跑，而子時完成開虎門儀式後，新竹都城隍廟還有夯枷消災解厄、城隍遶境賑孤等祭典。
鄭耕亞表示，城隍廟百餘年來依循古禮舉行「脫枷消業植福法會」，「夯枷」、「脫枷」是一種信眾為了消災解厄的「解罪」儀式，信眾透過參與一年一度的「夯枷」科儀來消除所犯之罪，時至今日，若信徒感到身體不適、運勢欠佳，或是自感罪過，也會來報名參加，成為新竹市鬼月特有的民間習俗。
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