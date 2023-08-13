頭寮生態步道煥然一新輕鬆玩 經國紀念館10月重開幕

桃園市大溪區頭寮經國紀念館（大溪遊客中心）封閉整修一年多來，附近民眾喜愛健行的頭寮生態步道木棧道、欄杆老舊破損危險，引起民怨，市民和民代多次反應修繕，市政府風景管理處今天上午表示，現在頭寮生態步道的木棧道、欄杆、座椅已更換或修復，水泥地板簡易修繕完成使用，經國紀念館建物修大體完成，目前做營運展示裝修，預計最快今年10月底重新開幕。

大溪區頭寮經國經國紀念館原名「大溪遊客中心」，提供遊客旅遊資訊和參觀故總統蔣經國生平文物，經經整理，市政府為進行經國紀念館建物等硬體整修工程，去年封館施工一年多來，今年紀念館建物等硬體工程大體完工，觀旅局風管處今年2月起進行委外經營，目前進行紀念館營運展示裝修工程施工中。

經國紀念館、頭寮陵寢旁的頭寮生態步道，從頭寮陵寢到慈湖紀念雕塑公園，全長1.2公里，沿著草嶺溪與台7線平行延伸，吸引許多民眾健行運動，市議員陳治文服務處表示，頭寮生態步道多處年久失修，木棧道損壞、欄杆破損嚴重、座椅和部分扶手破損，路面坑疤，影響遊客安全，市府應速趕快修復，提供遊客安全的步道。

風景管理處表示，該處率先進行頭寮生態步道修繕工程，就破損較嚴重的木棧道、欄杆、座椅、部分扶手修繕更換，原定9月底前完工，目前該步道修繕施工提前完工，包括木棧道全部換為耐久使用的塑木材料，欄杆和座椅破損亦完成修繕或更換，水泥地板也簡易修繕完成，各項施工均提前完工，已可提供遊客使用。