快訊

倒數3天鬼門開 開臺聖地三老爺宮：農曆7月「小心這件事」

六周來漲最兇！明日起汽油調漲0.6元、柴油調漲0.5元

公園成活春宮？家長拉走小孩騙有蟑螂 警方：釐清中

頭寮生態步道煥然一新輕鬆玩 經國紀念館10月重開幕

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪頭寮生態步道（修繕後）木棧道更換為塑木材料，欄杆、座椅及水泥地板完成修繕或更換，步道煥然一新。記者曾增勳／攝影
大溪頭寮生態步道（修繕後）木棧道更換為塑木材料，欄杆、座椅及水泥地板完成修繕或更換，步道煥然一新。記者曾增勳／攝影

桃園市大溪區頭寮經國紀念館（大溪遊客中心）封閉整修一年多來，附近民眾喜愛健行的頭寮生態步道木棧道、欄杆老舊破損危險，引起民怨，市民和民代多次反應修繕，市政府風景管理處今天上午表示，現在頭寮生態步道的木棧道、欄杆、座椅已更換或修復，水泥地板簡易修繕完成使用，經國紀念館建物修大體完成，目前做營運展示裝修，預計最快今年10月底重新開幕。

大溪區頭寮經國經國紀念館原名「大溪遊客中心」，提供遊客旅遊資訊和參觀故總統蔣經國生平文物，經經整理，市政府為進行經國紀念館建物等硬體整修工程，去年封館施工一年多來，今年紀念館建物等硬體工程大體完工，觀旅局風管處今年2月起進行委外經營，目前進行紀念館營運展示裝修工程施工中。

經國紀念館、頭寮陵寢旁的頭寮生態步道，從頭寮陵寢到慈湖紀念雕塑公園，全長1.2公里，沿著草嶺溪與台7線平行延伸，吸引許多民眾健行運動，市議員陳治文服務處表示，頭寮生態步道多處年久失修，木棧道損壞、欄杆破損嚴重、座椅和部分扶手破損，路面坑疤，影響遊客安全，市府應速趕快修復，提供遊客安全的步道。

風景管理處表示，該處率先進行頭寮生態步道修繕工程，就破損較嚴重的木棧道、欄杆、座椅、部分扶手修繕更換，原定9月底前完工，目前該步道修繕施工提前完工，包括木棧道全部換為耐久使用的塑木材料，欄杆和座椅破損亦完成修繕或更換，水泥地板也簡易修繕完成，各項施工均提前完工，已可提供遊客使用。

經國紀念館建物硬體大體完工，紀念館展示空間委外營運，目前正由廠商在進行紀念館 營運展示裝修工程，預計最快今年10月底前開幕，提供遊客遊覽，並前往頭寮生態步道健行休閒運動，成為頭寮、慈湖景點好去處。

大溪頭寮生態步道（修繕後）木棧道更換為塑木材料，欄杆、座椅及水泥地板完成修繕或更換，步道煥然一新。記者曾增勳／攝影
大溪頭寮生態步道（修繕後）木棧道更換為塑木材料，欄杆、座椅及水泥地板完成修繕或更換，步道煥然一新。記者曾增勳／攝影
大溪頭寮生態步道（修繕前）年久失修，木棧道座椅破損、路面坑疤，影響遊客安全。記者曾增勳／翻攝
大溪頭寮生態步道（修繕前）年久失修，木棧道座椅破損、路面坑疤，影響遊客安全。記者曾增勳／翻攝
大溪頭寮生態步道（修繕後）木棧道更換為塑木材料，欄杆、座椅及水泥地板完成修繕或更換，步道煥然一新。記者曾增勳／攝影
大溪頭寮生態步道（修繕後）木棧道更換為塑木材料，欄杆、座椅及水泥地板完成修繕或更換，步道煥然一新。記者曾增勳／攝影

紀念館 運動

延伸閱讀

影／高雄男子臉白嘴紫趴公園欄杆 警關心未送醫反上銬曝原因

文藻畢業生練車考照墜溝死亡 高雄市水利局：暫無欄杆改善計畫

桃園妙齡女光腳「坐2樓高欄杆」看魚 路過民眾全嚇壞

收集步道成功！ 超具挑戰性「大坑3號步道」 相思圓木棧道遙望綿延無絕期

相關新聞

桃園人行道出現透明變電箱！ 台電：將拆除

桃園市中壢區延平路一處人行道，走過的民眾納悶「咦！透明的變電箱？」，有的民眾好奇走近一看，發現是變電箱裝上鏡子，上面綁紅...

新竹到桃園機場6班客運忽搞失蹤 竹市府要求業者這樣做

「新竹轉運站-桃園機場」1250路線是新竹市唯一直達桃園國際機場的國道客運路線，業者日前公布大增班至平日最多往返20班車...

頭寮生態步道煥然一新輕鬆玩 經國紀念館10月重開幕

桃園市大溪區頭寮經國紀念館（大溪遊客中心）封閉整修一年多來，附近民眾喜愛健行的頭寮生態步道木棧道、欄杆老舊破損危險，引起...

不只有客家文化 桃園世客博周末辦體育表演吸睛

「2023世界客家博覽會」8月11日在桃園登場，為期66天的世界客家博覽會預計將吸引近百萬國內外遊客來訪桃園。副展館平鎮...

耗資2.8億竹縣綜合社會福利館開幕 提供托育、親子育樂

新竹縣政府爭取衛生福利部前瞻基礎建設計畫補助，耗資2.8億打造地上6層、地下2層的「綜合社會福利館」今天正式開幕。新竹縣...

頭前溪高灘地河濱公園難產 二河局上周再送修正意見

新竹縣「頭前溪北岸高灘地河濱公園」原定去年10月完工啟用，不過新竹縣議員蔡蕥鍹指出，該計畫卻面臨流標、第二河川局有意見等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦