新住民孕婦產檢溝通困難 苗栗設置全台首處據點盼改善

全國移民團體聯合總會針對未納保懷孕移民的「健康權」投注心力，但孕婦產檢常面臨語言溝通困難，聯合會與美商默沙東藥廠、苗栗感恩慈善協會共同規畫，提供孕產期新住民母親充分母語支持，辦理通譯人員培訓，規畫在北、中、南建立據點並擴散設置，首站今天在苗栗市新住民家庭服務中心成立，適逢泰國母親節，多國新住民親子參與並獻花給媽媽，場面溫韾。

聯合總會會長、新移民前立委林麗蟬指出，許多新住民婦女嫁到台灣後很快就懷孕，產檢項目五花八門，進入診間常出現語言不通問題，政府體系在衛生所雖有通譯人員，但許多新住民孕婦是在晚間由丈夫陪同到醫院、產科診所產檢，即使醫院幫忙找到能理解該國語言人士幫忙，但普遍都是附近其他新移民或移工，未經專業醫療術語學習，仍不能完全溝通並理解資訊，使這些媽媽就診時感到壓力和緊張，甚至有許多人選擇不就診，懷孕過程難以得到完善資訊和身體照護，造成潛在危險。

她指出，經由默沙東藥廠與苗栗感恩協會協助合作獲得捐款30萬元，於今天辦簽約儀式，將提供孕產期新住民母親充分母語支持，確保她們在產檢期間獲得照顧和溝通，這筆款項將專用於提供產檢時的通譯服務，盼確保新住民母親能理解醫療資訊並表達需求，營造安全和無障礙的產檢環境；苗栗是全國第一個設立的據點，也將培訓各國通譯人員。此外，嫁到台灣後很快就懷孕的新移民，礙於居住未滿半年而無法受健保保障，需要負擔較高昂醫療健檢費用，這方面也期待政府改變政策，取消居住滿半年限制。