日前才增班次今卻搞失蹤…旅客等嘸國道客運一肚子氣 監理所出手了

「新竹轉運站-桃園機場」1250路線是新竹市唯一直達桃園國際機場的國道客運路線，業者日前公布大增班至平日最多往返20班車，未料今天正式上路，卻有6班車「緊急停駛」，不少旅客等車撲空發文抱怨。主管的台北區監理所表示，該路線只核定往返4班次，若要加班班次要謹慎公告，已要求業者改善，不能讓旅客誤會。

記者今天致電營運1250路線的日豪客運高層未獲回應。市府交通處說明，1250國道客運路線為交通部公路總局管轄，非市府管轄，故無查核權力，市府將發文請交通部公路總局落實督導日豪客運，維護市民權益。

日豪客運日前在官方臉書公告「新竹轉運站-桃園機場」1250路線增加班次，除了每天有往返6班次之外，平日加開往返14班次，也就是平日最多有往返20班次。新增加班車為凌晨與白天時段為主，讓新竹民眾往返機場更方便，多了搭台鐵、高鐵以外的選擇。

孰料，業者日前才公告今天要大幅增加班次，但卻突然在昨晚發出緊急公告，今天凌晨的往返6個班次「停駛」，有旅客抱怨批評業者「不負責任」。該名旅客說，今天早上要搭新竹6點發車的班次要前往機場二航廈，怎知完全等不到車，官網也查不到訊息。

「客運7點才會來，怎麼可能趕得及？」該名旅客受了一肚子氣強調，自己在9日有致電客運確認班次，日豪客運客服要她直接照班次到站等車，沒想到卻會臨時變卦改班次，等到6點半真的來不及，只好改叫計程車到竹北高鐵，再轉搭機捷到桃園機場。

交通部公路總局台北區監理所運輸管理科長林守信說明，因為疫情影響，客運業者可以依公路總局規定申請減班，日豪客運1250線目前核定班次為每天往返4班次，也就是說原則上一定要開這4班次，其餘時段業者可自行視其司機人力，機動增開加班車輛。

業者原本公告今天1250凌晨要開加班車卻「消失」，林守信說，經向業者了解，該客運駕駛人力集中基隆到台北的通勤路線，若要跑1250新竹到機場，會有工時問題，實際上加班車無法加那麼多，導致今天出現業者所謂的「停駛」情形，也衝擊旅客權益。

「將要求業者修正班次公告。」林守信說，業者張貼在臉書的班次公告，並非公路總局核定的完整班次，容易讓民眾誤解，實際核定只有往返4班次，其餘加班車班次要視人力班車調度情形，並要合乎勞基法、公路法等規定，再謹慎公告。

台北區監理所也說明，若為核定班次脫班會有罰則，業者加開的凌晨班車臨時停駛，並無罰則，也因此已經要求業者一定要公告清楚，務必改到正確，方便旅客搭乘使用。