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桃市午後大雷雨！桃園八德、新北鶯歌交界段淹水 台鐵一度停駛
中央氣象局今天下午2點54分針對桃園市發布大雷雨即時訊息。經濟部水利署也同時對桃園市發布一、二級淹水警戒，下午下班前果然出現大雷雨造成多處地方積水，同時傳出台鐵在桃園八德、新北鶯歌交界段淹水，部分列車停在中壢等車站。
桃園市政府水務局表示，這次降雨雷達回波及閃電偵測訊號顯示出現爆發力驚人的雷雨胞，造成桃園市大溪、八德、桃園、龜山等4區一小時雨量達40毫米以上，尤其八德區1小時高達69.5毫米。張善政市長也在臉書說明水務局已開設水災三級應變中心作為因應。
水務局局長劉振宇表示，水務局自昨日即研判今日午後有強降雨發生可能，因此將水務局轄管共43處水門啟閉至防汛狀態，也於龜山區A7周邊及中壢區等易淹水點提前預布抽水機，自今天下午3時起雨勢逐漸加大，捷運長庚A8站移動式抽水機及公滯四滯洪池隨即於3時20分啟動調控應變，楊梅區梅獅路也於下午4時啟動抽水，確保區域安全。
水務局初步統計這次降雨積水地區包含八德區、桃園區等局部區域共計約3處積淹水事件，包含八德區桃鶯路與興隆街口等路口積淹，但積淹水深度普遍小於30公分，雨停後半小時內退水，後續針對這次淹水點會逐件檢討淹水原因，並於每月跨局處易淹水會議追蹤改善進度。
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