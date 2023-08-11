遭指控施壓警方 民眾黨竹市議員：關心被誤解

竹市果菜市場附近陳姓攤販遭警方取締起爭執致員警受傷，有民眾指控，民眾黨市議員李國璋向警方關說此案與施壓。李國璋說，絕無關說行為，僅是致電請所方轉達關心遭誤解。

陳姓攤販在2月22日因違規設攤遭施姓員警告發，陳姓攤販竟強行拿取走施姓員警手上的告發單，過程中雙方發生肢體衝突，施姓員警不僅密錄器、辣椒水損壞，多處身體疼痛與挫傷等，陳姓攤販也遭警棍敲打頭部受傷。

這起警民衝突案陳姓攤販被依妨害公務罪送辦，處有期徒刑3個月，得易科罰金，可上訴。有民眾指控，對於此案件，李國璋曾打電話到派出所施壓，要求警方不要提告及好好處理，涉關說行為。

李國璋向中央社記者表示，他善盡民代職責，是有民眾向服務處陳情，僅致電請所方轉達關心，事前完全不認識陳姓老闆，事後也完全沒有聯絡過，這是依選民服務程序進行。

李國璋說，他確實曾有打電話到派出所，僅致電1次表請警方轉達關心，但絕對沒有所謂的關說行為。

李國璋表示，對員警來說執法人員依法行政、對老闆來說擺攤不易卻被開罰很不開心，發生這種事雙方也一定都受煎熬，希望未來警民雙方也能多站在對方立場思考，減少衝突發生。

記者提問此案是否有接到李國璋電話，新竹市警察局第二分局文華所所長吳俊明向中央社記者表示，員警執行違規設攤取締告發勤務，均秉持「依法行政」立場，嚴正執法，此案妨害公務部分已進入司法程序，尊重司法判決結果。