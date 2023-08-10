地方寄望梧棲港模式 苗龍鳳漁港爭設釣魚平台

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港條件得天獨厚，繼通霄鎮新埔漁港，縣府規畫爭取設置釣魚平台，加上魚貨直銷中心新建工程等在望，地方期待打造梧棲港模式，吸引觀光客創造商機。

苗栗縣海岸線50公里，沿海11座漁港，龍鳳漁港是最大一座，新近在漁業署「金鑑漁港」評鑑活動，獲最高三星級漁港榮譽，縣府規畫爭取海洋委員會補助，明年在漁港北堤設置釣魚平台。

縣府指出，釣魚人口越來越多，迭有聲音開放漁港海釣，苗栗縣2020年4月開放後龍鎮公司寮漁港北堤，2021年4月再開放後龍鎮外埔漁港南堤，首座釣魚平台在新埔漁港，目前組裝中，預定今年9月底開釣。

縣議員張佳玲認為只要不影響漁船進出及漁民安全，她對釣魚平台樂觀其成；地方指出，龍鳳漁港得天獨厚，交通瓶頸的聯外道路拓寬工程去年底完工，鄰近國道3號、台61線，竹南、頭份苗北雙城及竹市都是腹地。

此外，農業部長陳吉仲等人今年4月間會勘龍鳳漁港，也原則同意5.4億元魚貨直銷中心新建第一期工程等案，政府資源挹注，加上龍鳳漁港周邊「假日之森」等景觀，發展潛力無窮。