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桃園地景HelloKitty惹議？ 議員：白天小叮噹晚上七月半

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園地景藝術節Hello- Kitty大型充氣裝置夜間燈光秀登場，議員網友批評議論紛紛。圖／取自魏筠臉書
桃園地景藝術節Hello- Kitty大型充氣裝置夜間燈光秀登場，議員網友批評議論紛紛。圖／取自魏筠臉書

2023桃園地景藝術節的龍潭大池水上Hello Kitty大型充氣裝置及夜間燈光秀昨晚啟動，主辦單位設計「凱蒂」身穿傳統客家藍衫，在燈光秀變化下，引發網友熱議、甚至引起藍色、綠色的爭議，市議員黃瓊慧形容「偽裝成多拉Ａ夢的哈囉凱蒂」，市議員魏筠今天表示，白天看還算可愛，有點像小叮噹，夜晚只能說很有七月半普渡氛圍，塗成藍怪怪的。

高16公尺的水上Hello Kitty大型充氣裝置及夜間燈光秀，是桃園地景藝術節龍潭展區最受矚目的作品，夜間燈光秀登場，大批家長帶著小朋友參與拍照，引起民進黨籍市議員和臉書在地社團質疑議論，讓市府文化局始料不及。

魏筠表示，kitty 在龍潭大池展出，地景藝術是否適合動漫角色還有爭議，現場看起來有褒有貶，白天像小叮噹，夜晚很有七月半普渡氛圍，地藝術節出發點要與環境有關，用動漫角色不適合，但為吸引人潮，用動漫角色，她覺得將原來的Kitty穿上客家花布衫就很好，塗成藍藍很怪。

黃瓊慧貼文表示，地景藝術節用哈囉凱蒂不是不可以，取得授權後，讓凱蒂穿花布衫、頭上蝴蝶結改成花花就好，而不是把整個Kitty搞的花不溜丟，把白色的Kitty弄成藍色，這就代表客家文化！？

黃瓊慧說，地景藝術節應以融入在地特色為宗旨，文化局用三麗鷗的玩偶，難道不能經過轉化嗎，如此表面融入在地？她真看不懂這設計，明天（10日）市府要為這隻藍色Kitty舉辦記者會，邀全台灣民眾來看「這隻偽裝成多拉Ａ夢的哈囉凱蒂」，她認為地景藝術節每年舉辦很多人去看，希望明年可以設計好一點。

桃園一名網友說，Hello Kitty成功掀起話題，也有文化社團留言表示，用Kitty呈現真的很有爭議，文化局要做為吸睛目標是達到了，可能喪失了地景藝術的原意。龍潭網友留言酸說，蠻擔心有小朋友看到了這樣的Hello Kitty 後，晚上會作惡夢！

桃園地景藝術節Hello- Kitty大型充氣裝置夜間燈光秀登場引發議論或批評，市議員魏筠指白天像小叮噹。圖／取自魏筠臉書
桃園地景藝術節Hello- Kitty大型充氣裝置夜間燈光秀登場引發議論或批評，市議員魏筠指白天像小叮噹。圖／取自魏筠臉書
桃園地景藝術節Hello- Kitty大型充氣裝置夜間燈光秀登場，議員網友批評議論紛紛。圖／取自魏筠臉書
桃園地景藝術節Hello- Kitty大型充氣裝置夜間燈光秀登場，議員網友批評議論紛紛。圖／取自魏筠臉書

藝術節 Hello Kitty 桃園 黃瓊慧

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