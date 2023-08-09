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苗栗竹南鎮龍鳳漁港規畫釣魚平台 地方人士寄望梧棲港模式

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府爭取在竹南鎮龍鳳漁港，規畫設置釣魚平台。本報資料照片
苗栗縣政府爭取在竹南鎮龍鳳漁港，規畫設置釣魚平台。本報資料照片

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港條件得天獨厚，繼通霄鎮新埔漁港，縣府規畫爭取設置釣魚平台，加上魚貨直銷中心新建工程等在望，地方期待打造梧棲港模式，吸引觀光客創造商機。

苗栗縣海岸線50公里，沿海11座漁港，龍鳳漁港是最大一座，新近在漁業署「金鑑漁港」評鑑活動，獲得最高三星級漁港榮譽，縣府規畫在漁港北堤，爭取海洋委員會補助，明年設置釣魚平台。

縣府指出，釣魚人口越來越多，迭有聲音開放漁港海釣，苗栗縣2020年4月開放後龍鎮公司寮漁港北堤，2021年4月再開放後龍鎮外埔漁港南堤，首座釣魚平台在新埔漁港，目前組裝中，預定今年9月底開釣，龍鳳漁港將成為第二座釣魚平台，也更友善釣友。

縣議員張佳玲認為只要不影響漁船進出，及漁民安全，龍鳳漁港北堤設釣魚平台樂觀其成，地方人士指出，龍鳳漁港條件得天獨厚，交通瓶頸的聯外道路拓寬工程，也於去年底完工，鄰近國道3號、台61線，竹南、頭份苗北雙城，及新竹市都是腹地。

此外，農業部長陳吉仲等人今年4月間會勘龍鳳漁港，也原則同意5.4億元魚貨直銷中心新建第一期工程等案，政府資源挹注，加上龍鳳漁港周邊「假日之森」等景觀，發展潛力無窮。

另，縣長鍾東錦等人，今天也啟動今年苗栗海洋觀光季系列活動，規畫8月19日在新埔漁港舉辦魚苗放流活動，晚間在苑港觀光漁港舉辦星光晚會，現場農漁特產攤位，有免費香腸、白煮蛋、雞湯、元氣包等，並邀請藝人黃明志、戴梅君等人演出，歡迎全國民眾一遊苗栗海岸線。

苗栗縣長鍾東錦等人今天啟動8月19日海洋觀光季系列活動，歡迎全國民眾一遊苗栗海岸線。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦等人今天啟動8月19日海洋觀光季系列活動，歡迎全國民眾一遊苗栗海岸線。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府爭取在竹南鎮龍鳳漁港，規畫設置釣魚平台。本報資料照片
苗栗縣政府爭取在竹南鎮龍鳳漁港，規畫設置釣魚平台。本報資料照片

苗栗縣 鍾東錦 梧棲 陳吉仲 漁業署

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