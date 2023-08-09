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新埔日本公園百年老樹斷裂 地方籲列為珍貴樹木

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
日本公園內百年老雀榕被颱風吹斷，公所派員將斷枝切塊移除。圖／黃旭光提供
日本公園內百年老雀榕被颱風吹斷，公所派員將斷枝切塊移除。圖／黃旭光提供

新竹縣新埔鎮日本公園內有棵樹齡百年的老榕樹，因日前颱風卡努過境期間不敵風雨而斷裂成兩半，雖然公所與居民在事後先行將斷枝移除，但地方希望新竹縣府將這棵老榕樹列為新竹縣珍貴樹木，讓老樹能夠獲得定期健檢養護，更盼以此翻新日本公園，提供地方優良休憩空間。

鎮長陳英樓表示，日本公園內的老榕樹樹幹經派員檢視發現部分中空，公所農業觀光課在颱風遠颺後已經立即將斷裂的樹枝移除，恢復步道通行，昨天他也再次前往勘查，認為除了移除斷裂樹枝外，公園設施也有許多待改善的空間。

陳英樓指出，因老榕樹位處公園內人行步道旁，不過經查步道缺乏護欄，為維護假日休閒民眾安全，已由公所農觀課規畫設置護欄，避免民眾走在步道中失足而摔落山谷，同時居民也反映公園缺乏公廁，公所將覓地設置公廁方便民眾使用。

地方居民指出，日本公園內的這棵老榕樹樹齡有近200年，品種為大葉雀榕，老榕樹下是古早時期橘路古道過路行人通行時，挑擔休息必經的地方。鎮民代表姜鳳秋、陳賢榮、前立委徐欣瑩助理徐湘茹、新生里長許麗珍為此也都前往關心老樹，陳賢榮更回憶小時候經常會到老榕樹周邊運動，大樹旁有一土地公廟，是當地居民心中重要的回憶。

地方認為，老榕樹與居民情感牽絆深厚，呼籲將老樹列為新竹縣珍貴樹木以此獲得養護。縣議員呂宛庭也認為，老榕樹已經上百年歷史，具觀光、生態、教育、人文等價值，應該提報列入新竹縣珍貴樹木保護，並且定期請樹醫師到場診治，以維護老榕樹的健康。

日本公園內老雀榕樹形高大，居民指出樹齡有近200年，是橘路古道重要休憩點。圖／讀者提供
日本公園內老雀榕樹形高大，居民指出樹齡有近200年，是橘路古道重要休憩點。圖／讀者提供

新竹 颱風

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