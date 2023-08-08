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苗栗縣登革熱7年零本土個案「破功」 縣府明開應變會議

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣出現今年首例登革熱本土確診個案，打破連續7年登革熱本土病例「零個案」的紀錄，縣長鍾東錦率相關單位宣導、示範防治工作。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣出現今年首例登革熱本土確診個案，打破連續7年登革熱本土病例「零個案」的紀錄，縣長鍾東錦率相關單位宣導、示範防治工作。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣最近出現首例登革熱本土確診個案，打破連續7年登革熱本土病例「零個案」的紀錄，鑑於全國本土登革熱疫情升溫，且疫情有往北部延燒趨勢，苗栗縣政府明天將召開應變整備會議，強化各項防疫作為並擴大防疫「防火牆」。

苗栗縣衛生局指出，今年縣內首例登革熱土本個案為頭份市斗煥坪新訓中心現役軍人，7月下旬返回疫情嚴重的台南市，疑似因此染疫，縣府、疾管署、市公所和軍方已通力合作，加強營區內外孳生源消除、化學防治工作，並全面監測700多名官士兵健康狀況，目前狀況穩定控管中。

衛生局指出，苗栗縣自2016年到2022年連續7年都未出現登革熱本土病例，去年有3名境外移入個案，今年迄今未發現境外移入個案，僅有一名外縣市確診者足跡，但時隔7年又出現本土病例，也使縣內登革熱防治風險提高。全國登革熱確診個案至8月4日已有1037例，創下10年來同期最高紀錄，目前從屏東、高雄、台南、雲林、南投到台中等都有本土確診病例。

苗栗縣首例個案近期無國外旅遊史，日常活動地點主要在軍營內，7月22至23日有返鄉台南市的活動史，28日出現發燒、惡心、頭痛、肌肉痛、關節痛症狀至醫院就醫，流感快篩陰性並給予藥物治療，因症狀未改善8月3日再度就醫，8月6日經疾病管制署檢驗PCR陽性，判定為本土登革熱第1型確診個案。

衛生局疾病管制科指出，登革熱主要病蚊媒為白線斑蚊及埃及斑蚊，這2種病媒蚊的幼蟲主要孳生在天然或人工的乾淨積水容器內，例如花瓶、花盆底座、廢棄瓶罐、廢輪胎等積水處，清除孳生源中最重要的4個步驟就是「巡、倒、清、刷」，請大家配合一起來杜絕登革熱。

苗栗縣出現今年首例登革熱本土確診個案，打破連續7年登革熱本土病例「零個案」的紀錄，縣長鍾東錦率相關單位宣導、示範防治工作。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣出現今年首例登革熱本土確診個案，打破連續7年登革熱本土病例「零個案」的紀錄，縣長鍾東錦率相關單位宣導、示範防治工作。圖／苗栗縣政府提供
今年苗栗縣首例登革熱土本個案為頭份斗煥坪新訓中心現役軍人，軍方和相關單位加強營區內外孳生源消除、化學防治工作。圖／苗栗縣政府提供
今年苗栗縣首例登革熱土本個案為頭份斗煥坪新訓中心現役軍人，軍方和相關單位加強營區內外孳生源消除、化學防治工作。圖／苗栗縣政府提供

登革熱 衛生局 確診

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