後龍第二市場拆遷改建 1億5000萬元下月發包

苗栗縣後龍鎮公所爭取第二市場拆遷改建計畫，新建市場總經費約1億5000萬元，今年向中央爭取補助9千300多萬元經費，預計下月發包，原市場用地將送交都市計畫審議變更為商業用地，未來除了可改善市場旁的中山路交通外，市區整體生活圈也將更完善。

公所表示，第二市場已使用超過半甲子，鋼構鏽蝕嚴重被認定為危險建築，且巷道狹小，消防車也難以進入，長期有公安疑慮，拆除後原用地使用還在規畫中；另市場遷移至6號公園用地，新建市場總經費約1億5000萬元，採一層樓RC建築，規畫140攤位。

新建市場的發包作業及重建工程順利，可望於2年後啟用，屆時原第二市場攤商將以實際營業為主，嚴禁有二房東情形，除可容納第二市場原有120攤商外，中山路旁的流動攤商也有合法攤位可安置。