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美商科慕停產關廠遭疑違法倒廢棄物 勞團籲政府強力監督

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
美商台灣科慕公司觀音廠8月1日停產關廠，時代力量立委陳椒華今早開記者會，質疑科慕近期違法在農地傾倒大量事業廢棄物。圖／翻攝自陳椒華臉書
美商台灣科慕公司觀音廠8月1日停產關廠，時代力量立委陳椒華今早開記者會，質疑科慕近期違法在農地傾倒大量事業廢棄物。圖／翻攝自陳椒華臉書

美商台灣科慕公司觀音廠8月1日停產關廠，並從9月30日起資遣259名員工。時代力量立委陳椒華今早開記者會，質疑科慕近期違法在農地傾倒大量事業廢棄物。對此，桃園市產業產業總工會上午聲明，呼籲政府應確實監督科慕大量解雇和違法傾倒事業廢棄物的問題，在爭議解決前，不該讓美國資方輕易轉移及轉賣機具、廠房、土地。

桃市產總表示，據陳椒華說法，桃園農地近期驚傳被違法傾倒事業廢棄物，數量甚至高達數千公噸，事業廢棄物來源疑似就是科慕公司；台灣和美國國際關係雖然近年更趨友善，然而台灣絕對不能接受美國資本在賺飽後，「說解雇就解雇，說關廠就關廠」，把傷害都遺留給台灣勞工和土地。

桃市產總表示，科慕1990年在桃園觀音設廠，很多觀音廠員工在科慕已連續工作20、30年，公司卻為獲取更多利潤、全球布局，說關就關，中高年失業，家庭經濟頓時沒有依託，這樣的決策全是由美國高層決定。

桃市產總表示，呼籲美國資方應盡速派有決策權的高層親自到台灣，好好面對被解雇的勞工，並妥善處理事業廢棄物疑似違法傾倒農地的問題；我國政府也應要求美方在爭議解決前，不應輕易轉移及轉賣機具、廠房、土地，避免最後受傷的都是台灣的土地和人民。

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