竹北市提5案爭取中央補助 縣政二、光明一路列首要改善

竹北市人口數成長直逼22萬人，交通改善列為首要目標之一，初步鎖定縣政二路、光明一路等縣治區，以及光明商圈區要道改善，竹北市長鄭朝方提出5案道路改善工程，將積極邀中央下鄉會勘並爭取經費。

鄭朝方表示，上任以來陸續接獲市民陳情交通問題，最多為交通號誌訴求，再則是反映路平問題，針對交通號誌權（紅綠燈的設置、維修、停等秒數通行設定、所有號誌的劃定審核權等）屬新竹縣政府，公所將協助持續反映主管機關改善。

道路改善部分，工程經費動輒上億，公所去年度未編列相關預算，目前僅能透過開口契約執行，特別向中央部會報告，啟動第一階段經費爭取，希望能夠大幅改善竹北市道路品質。

鄭朝方向中央爭取竹北市道路改善工程補助，所提5案包括：縣政二路人行空間及道路改善工程、光明一路及周邊人行步道改善工程、光明六路及光明十一路道路改善工程、復興三路周邊人本通學環境改善工程，以及西區休閒農業區生活道路整建工程。

其中，縣政二路與光明一路是竹北縣政特區心臟地帶、政經中心交會區，路平計畫預計先從縣政特區做起，惟整體工程經費龐大，單就縣政二路經費直逼2億，竹北市公所今年度開口契約恐無法滿足，積極尋求中央挹注，公所後續也會與縣府溝通，盼有機會共同完成，亦會向代表會說明、爭取支持。