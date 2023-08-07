竹北市提5案爭取中央補助 縣政二、光明一路列首要改善
竹北市人口數成長直逼22萬人，交通改善列為首要目標之一，初步鎖定縣政二路、光明一路等縣治區，以及光明商圈區要道改善，竹北市長鄭朝方提出5案道路改善工程，將積極邀中央下鄉會勘並爭取經費。
鄭朝方表示，上任以來陸續接獲市民陳情交通問題，最多為交通號誌訴求，再則是反映路平問題，針對交通號誌權（紅綠燈的設置、維修、停等秒數通行設定、所有號誌的劃定審核權等）屬新竹縣政府，公所將協助持續反映主管機關改善。
道路改善部分，工程經費動輒上億，公所去年度未編列相關預算，目前僅能透過開口契約執行，特別向中央部會報告，啟動第一階段經費爭取，希望能夠大幅改善竹北市道路品質。
鄭朝方向中央爭取竹北市道路改善工程補助，所提5案包括：縣政二路人行空間及道路改善工程、光明一路及周邊人行步道改善工程、光明六路及光明十一路道路改善工程、復興三路周邊人本通學環境改善工程，以及西區休閒農業區生活道路整建工程。
其中，縣政二路與光明一路是竹北縣政特區心臟地帶、政經中心交會區，路平計畫預計先從縣政特區做起，惟整體工程經費龐大，單就縣政二路經費直逼2億，竹北市公所今年度開口契約恐無法滿足，積極尋求中央挹注，公所後續也會與縣府溝通，盼有機會共同完成，亦會向代表會說明、爭取支持。
竹北市公所今年3月向中央提案校園周邊暨行車安全道路改善計畫，竹仁國小暨周邊校園養護整建工程，以及文田街及仁愛國中周邊人行步道改善工程，總計近5500萬經費已獲核准；市公所將全力以赴力爭5案道路改善工程經費，打造宜居的生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言