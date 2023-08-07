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書法中的客家敘事藝展 11日橫山書法藝術館登場

中央社／ 桃園7日電
「未究之境：書法中的客家敘事」書藝特展將自8月11日起至10月30日在桃園橫山書法藝術館舉行，展出41名書藝家共47組件作品，並邀集當代書法家全新創作，呈現客家文學、歷史與書法藝術的世代與跨界對話。 中央社
「未究之境：書法中的客家敘事」書藝特展將自8月11日起至10月30日在桃園橫山書法藝術館舉行，展出41名書藝家共47組件作品，並邀集當代書法家全新創作，呈現客家文學、歷史與書法藝術的世代與跨界對話。 中央社

「未究之境：書法中的客家敘事」書藝特展將自11日起在桃園橫山書法藝術館登場，7日舉行記者會，客委會主委楊長鎮（右3）、桃園市副市長蘇俊賓（左5）等人出席。 中央社
「未究之境：書法中的客家敘事」書藝特展將自11日起在桃園橫山書法藝術館登場，7日舉行記者會，客委會主委楊長鎮（右3）、桃園市副市長蘇俊賓（左5）等人出席。 中央社
客委會主委楊長鎮今天出席「未究之境：書法中的客家敘事」記者會表示，除藉由作品看到客籍書法家的藝術風格，也彰顯不同時代政治處境下，藝術家如何表現人存在的意義與自我認同。

楊長鎮致詞時表示，這次在世界客家博覽會副展區「橫山書法藝術館」舉辦的「未究之境：書法中的客家敘事」特展，展出台灣藝術家的書法作品，除了可藉此看到客籍書法家的藝術風格、人格型態、傳統文化價值與信仰外，也彰顯不同時代的政治處境下，藝術家如何表現人存在的意義與自我認同。

楊長鎮指出，這次的展覽中也有新生代書法藝術家參展，並以更為大膽、更當代的方式表現書法藝術，他期待台灣藝術家在書法藝術上的貢獻能被世界看見。

桃園市副市長蘇俊賓表示，橫山書法藝術館是「2023世界客家博覽會」的副展區之一，透過41名書藝家共47件作品，彰顯客家族群在文學、藝術及書法上的成就，桃園有90萬的客家鄉親，市府與客委會合作辦理「2023世界客家博覽會」，希望透過活動讓客家文化在桃園扎根。

桃園市立美術館代理館長王麗娟說，從8月11日起至10月30日舉辦「未究之境：書法中的客家敘事」書藝特展，展出41名書藝家共47組件作品，創作年代自1917迄今，呈現百年跨度，並邀集當代書法家全新創作，呈現客家文學、歷史與書法藝術的世代與跨界對話。

藝術家 桃園 書法家

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