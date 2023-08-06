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2023全國義民祭竹縣登場 楊文科今恭迎義民爺揭序幕

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
楊文科指出，褒忠亭義民節祭典（義民祭）為國家指定重要民俗中，唯一屬於客庄傳承的無形文化資產。記者黃羿馨／攝影
楊文科指出，褒忠亭義民節祭典（義民祭）為國家指定重要民俗中，唯一屬於客庄傳承的無形文化資產。記者黃羿馨／攝影

2023全國義民祭活動即將於8月24日在新竹縣登場，今年由五分埔祭典區輪值，祭典區範圍以新埔鎮五埔里及關西鎮東平里共同籌辦，今天縣長楊文科、值年總爐主陳世偉等人一同恭迎義民爺回祭典區坐鎮，展開為期一個月的奉飯儀式，也代表第235屆義民祭典正式揭開序幕。

楊文科指出，褒忠亭義民節祭典（義民祭）為國家指定重要民俗中，唯一屬於客庄傳承的無形文化資產，極具指標性及文資價值，為了深化傳承，此次祭典要將之提升為品牌，在8月24日義民祭大典中也會邀請中部八位縣市首長，一同參與香旗回娘家儀式、挑擔回到義民廟，象徵「擔擔相傳代代傳」，盼大家更了解客家祭典及文化。

值年總爐主陳世偉則說，這次義民祭由新埔鎮五埔里及關西鎮東平里共同籌辦，兩里的里長相當幫忙，地方上捐獻踴躍，小至1、200元、多至數千元，總計捐獻金額加起來超過240萬，非常感謝大家幫忙。

新竹縣文化局表示，今年的義民祭著重教育扎根及客家文化傳習兩大主軸，文化局已於6月份到這次祭典區的3所國小舉辦「義進校園」活動，讓學生透過劇團演出，更加認識、了解義民祭。

另外，縣府也辦理「2023 義民客語講古比賽」，全縣國小低年段、高年段和國高中職組經過初賽影片審查後，選出24強，7月22日在枋寮國小進行最終決賽，透過比賽認識新竹縣與義民祭典等客家文化，並推廣客家話讓客語更融入生活之中，期望客語向下札根，共同保留及傳承母語。

2023全國義民祭活動即將於8月24日在新竹縣登場，縣長楊文科、值年總爐主陳世偉等人一同恭迎義民爺回祭典區坐鎮。記者黃羿馨／攝影
2023全國義民祭活動即將於8月24日在新竹縣登場，縣長楊文科、值年總爐主陳世偉等人一同恭迎義民爺回祭典區坐鎮。記者黃羿馨／攝影
在8月24日義民祭大典中也會邀請中部8縣市首長，一同參與香旗回娘家儀式。記者黃羿馨／攝影
在8月24日義民祭大典中也會邀請中部8縣市首長，一同參與香旗回娘家儀式。記者黃羿馨／攝影
義民爺將回祭典區坐鎮，展開為期一個月的奉飯儀式，也代表義民祭典正式揭開序幕。記者黃羿馨／攝影
義民爺將回祭典區坐鎮，展開為期一個月的奉飯儀式，也代表義民祭典正式揭開序幕。記者黃羿馨／攝影

義民祭 新竹 客語

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