竹市停車格收費低 審計要求檢討

新竹市路邊停車格4年來增至1萬1千多格，公有路外停車場也倍增至37處；但審計室發現停車位仍供不應求、違停屢見不鮮，並點出新竹市停車費率每小時20或30元偏低，不少縣市停車費率最高到40到60元不等，要求市府檢討費率合理性，以提高停車空間周轉率。

市府交通處回應，今年已經展開停車現況調查，報告預計年底出爐，屆時將依據結果研議哪些路段可將停車費率從20元增至30元；竹市自治條例規範最高停車費率30元，2019年曾修正條例，希望增加收費種類及級距，但未獲議會同意，後續將持續和議會溝通。

審計室分析去年1到8月停車資料，前4高周轉率停車場為果菜市場、北大路、府後地下與明志書院停車場。

另透過地理資訊系統勾稽，發現北大路停車場平均每月停車格位使用231.04小時、周圍路邊停車每月最多停141小時，但停車場方圓150公尺的違停舉發次數達774次，停車位供不應求。

審計室認為，包含台北、新北、台中、基隆、嘉義市、新竹縣等縣市公有停車收費費率都比竹市高，像是與新竹市一溪之隔的新竹縣2021年也將汽車停車費率調整為每小時20元至40元。

審計室指出，竹市近年不斷增加停車空間，仍未能減緩停車需求，「顯示公有停車費率偏低，未能有效提升停車空間周轉率」，認為市府應參酌其他縣市停車費費率等，審慎評估調整費率。