聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市停車格收費低 審計要求檢討

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市路邊停車收費以每小時20元為主，熱門地段供不應求，遭審計室要求檢討。記者張裕珍／攝影
新竹市路邊停車收費以每小時20元為主，熱門地段供不應求，遭審計室要求檢討。記者張裕珍／攝影

新竹市路邊停車格4年來增至1萬1千多格，公有路外停車場也倍增至37處；但審計室發現停車位仍供不應求、違停屢見不鮮，並點出新竹停車費率每小時20或30元偏低，不少縣市停車費率最高到40到60元不等，要求市府檢討費率合理性，以提高停車空間周轉率。

市府交通處回應，今年已經展開停車現況調查，報告預計年底出爐，屆時將依據結果研議哪些路段可將停車費率從20元增至30元；竹市自治條例規範最高停車費率30元，2019年曾修正條例，希望增加收費種類及級距，但未獲議會同意，後續將持續和議會溝通。

審計室分析去年1到8月停車資料，前4高周轉率停車場為果菜市場、北大路、府後地下與明志書院停車場。

另透過地理資訊系統勾稽，發現北大路停車場平均每月停車格位使用231.04小時、周圍路邊停車每月最多停141小時，但停車場方圓150公尺的違停舉發次數達774次，停車位供不應求。

審計室認為，包含台北、新北、台中、基隆、嘉義市、新竹縣等縣市公有停車收費費率都比竹市高，像是與新竹市一溪之隔的新竹縣2021年也將汽車停車費率調整為每小時20元至40元。

審計室指出，竹市近年不斷增加停車空間，仍未能減緩停車需求，「顯示公有停車費率偏低，未能有效提升停車空間周轉率」，認為市府應參酌其他縣市停車費費率等，審慎評估調整費率。

停車費 新竹 停車場

延伸閱讀

每小時20收費太便宜？竹市熱門停車格供不應求 審計籲檢討費率

15到30歲1年免費3次心理諮商 竹市17家參與機構出爐

蓋到一半解約 竹市西大路「停七」停車場最新進度曝光

竹市教育處長童鳳嬌閃辭震驚地方 處長暫由他代理

相關新聞

桃園棒球場大雨必淹 7年未修繕

桃園國際棒球場2009年啟用迄今，「逢大雨必淹」影響球賽，桃園市審計處發現，初判是因主球場黏土層及不織布層排水性差，不過...

竹市停車格收費低 審計要求檢討

新竹市路邊停車格4年來增至1萬1千多格，公有路外停車場也倍增至37處；但審計室發現停車位仍供不應求、違停屢見不鮮，並點出...

老招牌新形象 明德水庫打造特色店家

苗栗縣明德水庫是知名電影「魯冰花」取景地，縣府文化觀光局啟動「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」著手水陸域改善、輔導產業創生等，...

全家4人吃完越南法國麵包「住院打抗生素」 網友起底刷1星負評

桃園有民眾購買中壢忠貞市場某越南法國麵包後，陸續出現疑似食品中毒症狀腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀，累計至今已有340名個案...

桃園棒球場逢雨必淹 7年逾5132萬元經費從未用在淹水修繕

桃園國際棒球場2009年啟用迄今，逢大雨必淹影響球賽，桃園市審計處指出，初判是因主球場黏土層及不織布層排水性差，不過20...

桃園親子館只提供6歲以下入館 家長難兼顧大孩子

全桃園的親子館共有22處，目前數量充足，不過有家長反映，親子館僅開放6歲以下孩童進館，若家中有一大一小橫跨6歲的孩童，僅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦