追加預算通過 苗栗苑裡市場3.3億重建拚年底動工

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場2018年大火燒毀，重建之路一波三折，還一度因為提案被代表會擱置引發激烈口角衝突，不過事情昨天終有完美結局，代表會通過公所追加預算提案，同意3.3億元的重建計畫；鎮長劉育育表示後續工期壓力很大，會盡最大努力爭取年底動工。

苗栗縣文化觀光局調查，苑裡公有零售市場創建於1907年，見證過地方發展與庶民生活，雖然2018年大火燒毀，但也讓早年建築樣貌重現光明，2019年經文資審議登錄歷史建築；然而，由於市場列為歷史建築，依法必須妥善保存，導致原本原地重建的計畫窒礙難行，後續又因變更設計被代表會擱置。

苑裡市場自救會長鄭暉煌指出，鎮公所的市場改建案牛步，中繼臨時市場的規畫也虎頭蛇尾，讓不少的攤商很失望，有人遷至他處繼續營業，也有人直接退出歇業。

苑裡鎮代會昨天聲明強調全體代表都支持市場重建，但鎮公所提出墊付案並未檢附設計規畫圖說，且經費龐大，要代表會如何替公所背書；不過，鎮公所昨天提案追加預算，強調已獲文化部規畫設計經費388萬元，所以最後照案通過。

苑裡鎮公所感謝代表會支持，指原先的重建方案是在歷史建築以外的空間興建地上2層、地下1層的建物，新方案則是以新舊建築融合共存為設計概念，正在設計趕工。