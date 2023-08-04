高虹安表揚特優親善哺集乳室 巨城每月破萬人次使用
響應國際母乳周，新竹市政府今天在巨城購物中心舉辦親善哺集乳室特優頒獎活動，市長高虹安親自表揚竹市46家拿下特優認證的親善哺集乳室，並帶領8對親子一同溫馨走秀。其中巨城購物中心5樓也設有哺集乳室，每月將近1萬使用人次，相當熱門。
高虹安說，新竹市目前共有155處哺集乳室、其中自願設置高達102處，相較去年成長5%，市府也持續辦理親善哺集乳室認證活動，今年共有60處單位通過親善哺集乳室認證、其中46處榮獲特優認證，未來目標持續透過公私協力打造友善哺乳環境。
「母親永遠都是最偉大的存在！」遠東巨城購物中心總經理羅仕清說，為提供媽媽們更友善的環境，購物中心5樓設有哺集乳室，每月將近1萬使用人次，巨城也長期辦理多項兒童專屬活動，包含寶寶爬行比賽、兒童劇場等，希望親子在竹市越來越幸福。
衛生局長陳厚全說，每年8月第一周為國際母乳周，為提升友善哺集乳室環境，市府辦理親善哺集乳室認證活動，評核內容包含場所哺集乳室位置標示、設置環境、內部設備及親善關懷，若符合親善關懷評核項目7項以上則可獲得特優認證。
「雙寶媽」呂小姐也分享經驗說，母乳雖然是人體正常的反應機制，但每位媽媽產製的母乳量都不同，且若受疲憊、疼痛等因素就會導致奶量不如預期，需要有充足休息和均衡營養，感謝衛生局協助擴大設置哺集乳室，讓媽媽們即便在外也能安心哺乳。
衛生局表示，為提供哺乳媽媽更好的支持系統，除了國健署提供孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870外，台大醫院新竹分院、國軍新竹地區醫院、南門綜合醫院、新竹市立馬偕兒童醫院及新竹國泰綜合醫院亦設有母乳諮詢專線5353975，歡迎多加利用。
此外，衛生局為讓更多民眾了解「祝妳好孕凍卵補助」政策，今天在巨城廣場也同時進行「好孕降臨-免費AMH卵巢功能檢測活動」，提供設籍竹市25至40歲女性進行AMH抽血檢驗及凍卵補助諮詢服務，歡迎民眾及早了解生育狀況，預存卵實力。
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