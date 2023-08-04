桃園啤酒節棚架深夜敵不過強風塌落 經發局：順延一天
桃園市政府經發局今天下午表示，2023桃園啤酒節原預訂今明兩天在藝文廣場舉辦，因卡努颱風昨天深夜強風，導致部分已搭好的棚架被吹垮，啤酒節活動將順延至明後天，並非外傳取消。
至於傳出活動未掌握天氣甚至取消活動是浪費公帑，經發局長張誠表示，活動前已針對颱風天審慎評估，也請執行團隊預作防風防雨準備，雖然部分設施垮落需要時間重新搭建，但活動不會停辦，只是順延一天。
市議員黃瓊慧表示，昨晚桃園深夜風力強勁，啤酒節活動會場裝置損毀、攤架零件在藝文特區四處亂飛，新北、台東老早就因為颱風將周五的活動延期，桃園市政府卻毫無警覺，造成市民在安全上可能的風險，市集攤商蒙受其害。黃瓊慧原先收到訊息活動取消，經發局說明是順延一天沒取消活動。
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