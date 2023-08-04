快訊

影／超大豪雨狂炸南投！廬山麗來飯店地基遭掏空 面臨整棟坍塌危險

颱風夜包車裁員近百人？友達證實關閉台南2廠鼓勵優退

桃園啤酒節棚架深夜敵不過強風塌落 經發局：順延一天

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園啤酒節因預先布置好的棚架昨天深夜被強風吹垮，市府人員今天一早到現場評估損毀情況。記者鄭國樑／攝影
桃園啤酒節因預先布置好的棚架昨天深夜被強風吹垮，市府人員今天一早到現場評估損毀情況。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府經發局今天下午表示，2023桃園啤酒節原預訂今明兩天在藝文廣場舉辦，因卡努颱風昨天深夜強風，導致部分已搭好的棚架被吹垮，啤酒節活動將順延至明後天，並非外傳取消。

至於傳出活動未掌握天氣甚至取消活動是浪費公帑，經發局長張誠表示，活動前已針對颱風天審慎評估，也請執行團隊預作防風防雨準備，雖然部分設施垮落需要時間重新搭建，但活動不會停辦，只是順延一天。

市議員黃瓊慧表示，昨晚桃園深夜風力強勁，啤酒節活動會場裝置損毀、攤架零件在藝文特區四處亂飛，新北、台東老早就因為颱風將周五的活動延期，桃園市政府卻毫無警覺，造成市民在安全上可能的風險，市集攤商蒙受其害。黃瓊慧原先收到訊息活動取消，經發局說明是順延一天沒取消活動。

桃園 卡努颱風 黃瓊慧

延伸閱讀

桃園昨未放颱風假啤酒節帳篷被吹垮 鄭文燦：3因素列放假考量

獨／不敵新竹強風 竹北市鷹架從天降砸2車

自費參加世界警消運動會 桃消防爆遭警政署阻擋拿國旗

警政署：世界警消運動會依奧會模式參賽 無被矮化情形

相關新聞

5年來屢請國小代辦採購案耽誤教育 審計室要竹市府檢討

新竹市政府去年將棒球場開幕系列活動560萬元標案委由國小代辦一度引發爭議。新竹市審計室查核發現，竹市府過去在2018年至...

竹市自辦重劃案誰核定掀議 藍批綠議員勿「認知作戰」

新竹市自辦重劃案近來引發熱議，有網路粉專稱相關重劃案件涉及派系與建商等利益，民進黨議員劉康彥也發文表示這些自辦重劃都是在...

中油計畫打造碳封存CCS試驗場 通霄鎮民要求公開說明

中油公司因應2050溫室氣體淨零排放，計畫在苗栗縣通霄鎮梅南里地區打造碳封存CCS試驗場域，把二氧化碳液化打入井內封存地...

桃園昨未放颱風假啤酒節帳篷被吹垮 鄭文燦：3因素列放假考量

北北基昨放颱風假，唯獨桃園不跟進，引發市民怒火，行政院副院長鄭文燦回應，按照人事總處放假標準，雨量及風速超過都需列入考慮...

苗栗特色館推「現地創作」體驗 快意生活陶報名爆滿

苗栗縣文化觀光局為營造苗栗特色館園區的陶藝特色亮點，讓民眾體驗手作互動樂趣，8月間將連續利用4個周休二日假期安排陶藝家「...

竹塹中元城隍祭將登場 高虹安、王彩樺大跳保庇舞宣傳

2023竹塹中元城隍祭8月15日至30日登場，接力舉辦「福門大開、夯枷解厄、查夜暗訪、遶境賑孤」4大系列活動。竹市府今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦