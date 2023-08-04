經19次招標 通霄通灣里鐵路地下道拓寬 通車

苗栗縣通霄鎮通灣里中山路鐵路地下道老舊、狹窄，單向通行會車不便，鎮公所斥資5千萬元啟動拓寬工程，破紀錄歷經18次流標，第19次招標才順利發包，耗時1年2個月完工，昨天舉辦通車典禮。通灣里鐵路以西有近千民眾進出因拓寬受惠，往返鐵路兩側更加方便。

通霄鎮公所指出，通灣里中山路鐵路地下道因鐵路橋梁遮蔽及地形限制，視距不足常有會車事故，加上現況路面與排水路共構，逢雨易衍生滯水溢流，居民進出不便，地方積極爭取改善。

該拓寬工程原經費4000萬元，由於流標多次，經立委陳超明協助二度追加爭取經費共980萬元，金額拉高到5千萬元，前後歷經18次公告招標才標出，是縣內各機關公開發包工程的新紀錄。

流標原因主要是工程困難性極高，又2021年發生台鐵太魯閣號列車事件，造成台鐵工程均乏人問津，廠商均不願承擔高風險工程，最終由通霄在地的金樹營造承造，2022年6月1日開工。

金樹營造董事長羅金樹說，施工困難性在於打除既有箱涵、新設雙孔車行箱涵，採特殊工法「拖軌工法」於軌道處打設鋼軌樁，必須留意感電及電線斷裂風險，也配合台鐵局規定須申請夜間施工。

為確保鐵路日間運營下，夜間施工僅3小時可做，再加上連假前後考量鐵路運輸安全，工地均要暫停施工，通灣里中山路鐵路地下道拓寬費時1年多才順利完工。