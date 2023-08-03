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破紀錄歷經第19次招標 通霄鐵路地下道拓寬工程今通車
苗栗縣通霄鎮通灣里中山路鐵路地下道拓寬工程，總經費近5000萬元，破紀錄歷經18次流標，第19次招標才順利發包，耗時1年2個月完工，通霄鎮公所今天上午舉辦通車典禮，通灣里鐵路以西有近千民眾進出受惠，不用再面臨地下道難以會車的不便。
公所指出，通灣里中山路舊有鐵路地下道使用時日已久，因現況空間狹窄，路寬僅允許車輛單向通行，且因鐵路橋梁遮蔽及路線地形限制，視距嚴重不足常有會車衝突及交通事故，加上現況路面與排水路共構，逢豪雨產生路面滯水溢流情況，造成附近居民進出交通不便，地方積極爭取拓寬改善。
該工程原經費4000萬，經3次公告招標無廠商投標，後經立委陳超明協助追加爭取經費500萬，再次公告招標12次均流標；為促成工程，陳超明爭取經費480萬，公告招標3次還是流標，前後共歷經18次公告招標，是縣內各機關公開發包工程的新紀錄。
流標原因主要是工程困難性極高，又於公告招標時，因台鐵太魯閣號列車事件後，造成台鐵工程均乏人問津，廠商均不願承擔高風險工程，最終於第19次公告招標時，才由當地的金樹營造股份有限公司承造，自111年6月1日開工，採拓寬興建雙孔地下道車行箱涵。
金樹營造董事長羅金樹表示，施工困難性在於既有箱函打除新設新箱涵，施工過程採特殊工法「拖軌工法」，於軌道處打設鋼軌樁，但軌道周邊有台鐵電力線及台電高壓電線，在吊掛過程恐有感電及電線斷裂風險，且台鐵局規定在鄰近軌道中心5公尺內皆須申請夜間施工，且為確保鐵路日間運營下，工程進行夜間施工僅3小時可施作，再加上連續假期前後考量鐵路運輸安全，工地均要暫停施工，導致工期長達1年多才順利完工。
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